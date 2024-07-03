Сміливе рішення: наречена відрізала свою розкішну сукню просто у розпал весілля

Не всі наречені хочуть зберігати свої весільні сукні після церемонії, адже вважають за краще їх продати, віддати на благодійність або взагалі перешити чи пофарбувати. А ось дівчина на ім'я Мая Моррісон зі США вирішила, що їй не потрібна довга сукня і відрізала її просто в розпал свята.

Створила вбрання подруга Маї – дизайнерка Елла Тітус, яка також створила її сукню для випускного багато років тому.

"Від створення випускної сукні 6 років тому до честі пошити весільну сукню? Один із найособливіших творів, які я коли-небудь створювала. Дуже дякую за те, що дозволили мені стати частиною вашого ідеального дня", — написала Елла в соцмережі.

Дизайнерка показала, як створювала і потім відрізала вбрання у своїх соцмережах. Також вона написала, що тепер Мая зможе одягнути цю коротку сукню на річницю весілля.

Таке рішення прийняв на Met Gala модельєр Олів'є Рустен. Він обрізав спідницю вбрання з піску співачки Tyla просто під час заходу, щоб вона могла самостійно рухатися та сидіти.

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