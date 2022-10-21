Соковиті кольори і авторські принти: українські дизайнери представили свої колекції у Лос-Анджелесі

Одинадцять українських sustainable брендів взяли участь у спільному показі у Лос-Анджелесі в межах Vegan Fashion Week, який відбувся під гаслом "Співчуття" та показав підтримку українських дизайнерів. Це стало фінальною подією воєнного сезону UFW International Season SS23.

У California Market Center у Лос-Анджелесі у межах Ініціативи "Support Ukrainian Fashion" Український тиждень моди представив образи 11 українських дизайнерів, серед яких Chereshnivska, Dzhus, House Martin, Gorohova, Ochis, Oversized, Roussin, Sheezen, Palingenisy, Devohome та Reviclo – усі бренди є cruelty-free та sustainable. Партнерами показу стали Dr. Martens, KVD Beauty, Artis і MOB Beauty.

Ukrainian Fashion Week з подякою зустрів запрошення партнерства від Vegan Fashion Week. Напрям sustainability in fashion не може існувати в одній окремій країні. На жаль, негативний вплив на оточуюче середовище не має кордонів. Тільки всі разом ми можемо подолати кризу, яка існує. Тільки співпраця в питанні збереження екології Землі, тільки кооперація в цьому напрямку, а також постійний обмін досвідом, можуть дати позитивні глобальні результати.

"Однією з найбільших проблем у розвитку sustainability in fashion є неповне розуміння всіх аспектів стійких практик у створенні одягу. Стратегію сталого розвитку слід розглядати з декількох аспектів: соціального, культурного, екологічного та економічного. Як правило, саме соціальна та культурна адженди вважаються, на жаль, другорядними у системі комплексних рішень. Говорячи про sustainable fashion ми маємо не забувати, зокрема, про піклування про людину. Ми маємо думати про людяність, як про пріоритет нашого життя.

Цей сезон Vegan Fashion Week був присвячений саме цьому аспекту sustainable fashion. І хоча показ дизайнерів України включав багато цікавих і нових кейсів, ми всі відчули, що мода зараз демонструє нові пріоритети - солідарність і відданість гуманістичним та демократичним цінностям", - сказала керівниця департаменту по роботі з дизайнерами Ukrainian Fashion Week Олександра Какуріна.

Міська влада Лос-Анджелеса нагородила VFW Сертифікатом визнання, відзначаючи рух за поширення послання співчуття як основи миру у всьому світі та підкреслюючи зв’язки між людьми, біорізноманіттям і нашим впливом на планету.

Цього сезону засновниця і креативна директорка Vegan Fashion Week Еммануель Рієнда представила "golden hour" sustainable показ під природним освітленням в атріумі – у виробництво цього шоу не було додано штучне освітлення, щоб зменшити вуглецевий слід події.

Також протягом VFW відбувся шоурум sustainable брендів. Vegan Fashion Week є стартовим майданчиком для веганської моди та ключовою платформою для важливих повідомлень. VFW став маяком надії на етичний і екологічно чистий спосіб життя та каталізатором змін у галузі моди.

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