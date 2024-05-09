Сорочки-кейпи, маскулінні костюми і мінімалістичні сукні: нова колекція від українського бренду

Український бренд одягу та аксесуарів COOSH випустив нову колекцію преміумлінійки Select.

Увага у ній закцентована на маскулінних костюмах із деконструйованими деталями, які стали візитівкою бренду.

Колекція складається із сорочок-кейпів і суконь із трендовим низьким посадженням, створених із натурального котону і преміум букле.

Перші можна стилізувати різними способами: як звичайну сорочку, сорочку із зав'язаними на спині рукавами та як кейп.

Чудовим варіантом аутфіту для прогулянки сонячним травневим днем буде спідниця із тенселу у поєднанні з витонченим топом із чокером.

До дропу також увійшли звичні жакети та жилети, які можна комбінувати з джинсами, бермудами або спідницями.

Бестселери минулих колекцій – костюми з жакетами без лацканів і резинкою на талії, а також жакети Nola зі складками на рукавах – представлені у нових монохромних кольорах.

Особливий акцент у колекції зроблений на концепції мінімалізму. Завдяки базовим відтінкам, усі речі добре комбінуються між собою та попередніми дропами.

Читайте також: