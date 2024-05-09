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Сорочки-кейпи, маскулінні костюми і мінімалістичні сукні: нова колекція від українського бренду

Сорочки-кейпи, маскулінні костюми і мінімалістичні сукні: нова колекція від українського бренду

Колекція натхненна скандинавською естетикою.

Український бренд одягу та аксесуарів COOSH випустив нову колекцію преміумлінійки Select.

Увага у ній закцентована на маскулінних костюмах із деконструйованими деталями, які стали візитівкою бренду. 

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Колекція складається із сорочок-кейпів і суконь із трендовим низьким посадженням, створених із натурального котону і преміум букле.

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Перші можна стилізувати різними способами: як звичайну сорочку, сорочку із зав'язаними на спині рукавами та як кейп.

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Чудовим варіантом аутфіту для прогулянки сонячним травневим днем буде спідниця із тенселу у поєднанні з витонченим топом із чокером.

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До дропу також увійшли звичні жакети та жилети, які можна комбінувати з джинсами, бермудами або спідницями.

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Бестселери минулих колекцій – костюми з жакетами без лацканів і резинкою на талії, а також жакети Nola зі складками на рукавах – представлені у нових монохромних кольорах.

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Особливий акцент у колекції зроблений на концепції мінімалізму. Завдяки базовим відтінкам, усі речі добре комбінуються між собою та попередніми дропами.

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