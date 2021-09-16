Спортивні штани з трусами за 1190 доларів — це расизм: бренд Balenciaga знову у центрі скандалу

Спортивні штани з трусами за 1190 доларів — це расизм: бренд Balenciaga знову у центрі скандалу

Новинка незвичайного дизайну від французького Дому моди викликала хвилю обурень у соцмережі.

Модний будинок Balenciaga знову опинився в центрі скандалу. Користувачі соцмережі звинуватили бренд у расизмі через спортивні штани Trompe-L'Oeil з поясом у вигляді трусів-боксерів, які стирчать з-під штанів. Вартість новинки становить 1190 доларів.

Користувачі Мережі відзначили, що стиль цих штанів — імітація спущених штанів — схожий на стиль темношкірих реперів 90-х років.

А в 1980-х роках так ходили темношкірі в американських в'язницях. Причиною цього був великий розмір одягу, який їм видавали. Ув'язненим забороняли одягати ремені і тому, коли вони ходили, штани сповзала зі стегон.

Доцентка кафедри африканських досліджень у Каліфорнійському державному університеті Marquita Gammage зазначила, що стиль цих штанів від Balenciaga схожий на стиль, який довгий час вважали ознакою темношкірих злочинних товариств, пише CNN.

Вчена зазначила, що люксовий бренд прагне "отримати вигоду із чорношкірих, які не можуть протистояти систематичному расизму, який криміналізує їх та їхній одяг". Вона назвала це експлуатацією культури темношкірих людей.

"Дизайнери використовують цю естетику заради збагачення. Це комерційне привласнення", — сказала вона.

На звинувачення Gammage відреагувала директорка з маркетингу Balenciaga — Людівін Понт. Вона сказала, що дизайнери Модного дому часто створюють одяг, який складається із різних елементів гардеробу. Це, наприклад, джинси, поєднані зі спортивними штанами, і сорочка на ґудзиках, зшита із футболкою. За її словами, це концепція бренду.

А в соцмережі користувачі відзначають, що Модний дім таким чином привертає увагу до своєї продукції. А темношкірих і досі критикують за те, що вони виходять у світ у такому вигляді.

Нагадаємо, раніше Balenciaga випустив копію картатої господарської сумки, яку ще називають ринковим баулом. Модель сумки синьо-біло-червоного кольору у клітинку називається Barbes. Ціна за такий аксесуар на офіційному сайті бренду складає 2090 доларів.

Сумка Balenciaga/Скрін

Виготовлена сумка з телячої шкіри. На передній частині зображений логотип бренду. У комплекті до неї йдуть два знімних ремінця. Всередині є потайна кишенька на блискавці.

Сумка Balenciaga/Скрин

Сумка Balenciaga/Скрин

У соцмережі користувачі розкритикували недешевий картатий аксесуар.

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