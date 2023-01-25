Справді зекономила: наречена вийшла заміж у вбранні 1950-х років, яке купила за 50 доларів

24-річна дівчина на ім'я Наталія Лавер одна з тих наречених, яка не хотіла витрачати багато грошей на весілля і на сукню, тому вона розглядала варіант купити старе вбрання, але в неї все ж була одна дитяча мрія, яку вона хотіла здійснити - сукня повинна була бути бальною.

Свою сукню мрії Наталія купила лише за 50 доларів, хоча мала бюджет на нове вбрання. В інтерв'ю виданню Insider вона розповіла, що батько дав їй на весільну сукню 1000 доларів, але вона вважала такі витрати нераціональними і пішла подивитися, що можна знайти в секондгенді Goodwill, а потім переглядала сайти таких магазинів, як Poshmark і Depop. Як результат, весільне вбрання мрії наречена знайшла на Etsy всього за місяць до весілля.

Це вбрання 1950-х років, у нього пишна спідниця з криноліном та рюшами, і декольте, оформлене мереживом. Також у нього були невеликі рукави-ліхтарики. Образ наречена доповнила довгою білою фатою та елегантною зачіскою з "голлівудською хвилею".

Після того, як дівчина опублікувала відео із сукнею в TikTok і зазначила її ціну, ролик став вірусним і за лічені дні його переглянуло понад мільйон людей.

Наталі також зазначила, що коли купувала вбрання, то ризикнула, адже не була певна, чи підійде воно їй. Та оскільки ціна сукні була невисокою, вона не дуже переживала з цього приводу. І коли сукня надійшла їй поштою і Наталя її поміряла, вбрання сіло, як влите, і їй не потрібно було вносити жодних змін або підганяти його.

"Вона (продавець - ред.) хотіла переконатися, що сукня підійде мені, і я подумала: "Знаєте що? Мабуть, вона підійде мені. Тож я просто збираюся її купити. Це 50 доларів, якщо це не спрацює, все гаразд", - сказала Лавер. "Мені не потрібно було робити жодних змін зросту, талії чи рукавів", - додала вона також підкресливши, що вона також не мала затхлого запаху, який іноді залишається на вживаних речах.

Що зробило сукню ще особливішою для нареченої, так це те, що вона не схожа на типові сучасні весільні вбрання.

"Ви можете точно сказати, що це вінтаж. Це не те, що ви збираєтеся знайти у весільному магазині, у нього дуже унікальний вигляд. Мені просто подобається це в ній", - сказала вона.

Також наречена зазначила, що, найімовірніше, хоче комусь подарувати сукню. Можливо, вона скористається для цього своїми соцмережами. Але продавати сукню дівчина не буде.

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