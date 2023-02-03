Стала третьою: наречена вийшла заміж у сукні бабусі, яку спочатку хотіла одягнути на Геловін

Наречені вирішують одягати вінтажні весільні сукні з багатьох причин, наприклад, через економію, адже часто таке вбрання дешевше, інші дівчата через усвідомлене споживання або унікальність сукні. Але ось наречена на ім'я Кейт Тафельскі одягла вінтажне вбрання через пандемію, адже 2021 року, коли вона виходила заміж, багато весільних салонів були зачинені і вона не могла повноцінно пройтися ними, щоб вибрати вбрання, яке б їй сподобалося, приміряти його і доторкнутися.

Тому Кейт вирішила одягнути сукню, яка в неї вже була - весільне вбрання своєї бабусі, яка вийшла заміж 1961 року. Сукня всі ці роки зберігалася в її сім'ї, оскільки мати Кейт також мала сентиментальні почуття до сукні - вона одягла її на своє весілля 1989 року.

Спочатку сукня мала пишну спідницю, мереживні рукави та ліф, поділ сукні також був прикрашений мереживом. Бабуся Кейт доповнила сукню простою фатою та гламурною тіарою, а ось її мати вирішила змінити дизайн сукні і зробити її більш відповідною моді 80-х, так у вбрання з'явилися пишні рукави, як у розкішного весільного вбрання принцеси Діани. Образ мама Кейт доповнила багатошаровою фатою з вінком.

Кейт зізналася виданню Insider, що цю сукню ніколи одягати не планувала, тому що вона не відповідає її стилю. А також їй не подобалося, як її мати переробила її. Якось вона навіть планувала одягти це вбрання на геловінську вечірку, але тоді у сукні зламалася блискавка і їй довелося одягти інший костюм. Але все ж таки вона була прихильницею первісного вигляду сукні, яку носила її бабуся, тому хотіла переробити її, повернувши початковий дизайн. Кейт віднесла сукню в ательє і, на жаль, швачка сказала, що мереживні рукави розлазяться від старості, тому їх доведеться зняти. Також їй трохи зменшили спідницю, а з тканини, що від неї залишилася, зробили вставки на талії, оскільки її фігура відрізнялася від фігур її матері та бабусі.

Коли мама і тато Тафельскі вперше побачили її в цій сукні, вони були дуже щасливі, що вона стала третьою нареченою в сім'ї, яка одягнула сукню.

"Сім'я дуже важлива для нас, і знання того, що я вирішила включити таку особливу частину сімейної історії в день свого весілля, зробило їх дуже щасливими і, я думаю, гордими", - сказала наречена, зазначивши, що сподівається, що сукня принесе їй успіх і її шлюб буде таким же щасливим і довгим, як і в її батьків.

А щодо тканини з рукавів, які довелося зняти, дівчина вирішила її зберегти - Кейт поділила тканину на невеликі шматочки, вставила в рамку і подарувала деяким членам сім'ї по маминій лінії.

Після весілля сукню Кейт Тафельскі вирішила зберегти та, можливо, передати наступним поколінням своєї родини.

Якщо у вас є схожа історія, надсилайте її нам на пошту y.katkova@1plus1.tv разом із фото. Ми розповімо її нашим читачам.

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