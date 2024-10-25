Стильне взуття на сезон осінь-зима 2024-2025: модні поради від Андре Тана

Дизайнер розповів, яке взуття буде у моді цього сезону і на що звернути увагу.
Ботфорти
Вони можуть бути з підборами і без. Але найтрендовішими цього сезону будуть ботфорди-труби, особливо бордові, хакі, чи коричневі. Якщо ти любиш спідниці та сукні, ця пара просто необхідна в твоєму гардеробі.
Замшеве взуття
Актуальними будуть темно-коричневі чоботи на підборах. Це справжня розкіш, вони мають елегантний вигляд і є універсальними.
Квадратний мис
Ботильйони, чоботи та ботфорти з квадратним мисом у разі правильної стилізації будуть мати дуже стильний і цікавий вигляд.
Байкерський стиль
Такий тренд підходить для сміливих образів з ноткою рокерства. Якщо ти відчуваєш, що ти рок-зірка, цей тренд створений саме для тебе.
Чоботи труби
Це справжня класика, яка пасує кожній. Головне правило - вони мають бути вільними у литках.
Грубі черевики
Вони підходять буквально до всього від сукань до джинсів.
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