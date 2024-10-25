Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Стильне взуття на сезон осінь-зима 2024-2025: модні поради від Андре Тана

Стильне взуття на сезон осінь-зима 2024-2025: модні поради від Андре Тана

Андре Тан / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Дизайнер розповів, яке взуття буде у моді цього сезону і на що звернути увагу.

Ботфорти 

Вони можуть бути з підборами і без. Але найтрендовішими цього сезону будуть ботфорди-труби, особливо бордові, хакі, чи коричневі. Якщо ти любиш спідниці та сукні, ця пара просто необхідна в твоєму гардеробі.

Замшеве взуття

Актуальними будуть темно-коричневі чоботи на підборах. Це справжня розкіш, вони мають елегантний вигляд і є універсальними.

Квадратний мис

Ботильйони, чоботи та ботфорти з квадратним мисом у разі правильної стилізації будуть мати дуже стильний і цікавий вигляд.

Байкерський стиль

Такий тренд підходить для сміливих образів з ноткою рокерства. Якщо ти відчуваєш, що ти рок-зірка, цей тренд створений саме для тебе. 

Чоботи труби

Це справжня класика, яка пасує кожній. Головне правило - вони мають бути вільними у литках.

Грубі черевики

Вони підходять буквально до всього від сукань до джинсів.

Читайте також:

Як хореограф Дмитро Дікусар провів своє 39-річчя? – ЖВЛ представляє

Як хореограф Дмитро Дікусар провів своє 39-річчя? – ЖВЛ представляє

Повʼязані теми:

Наступна публікація