Стильні бомбери, картаті сорочки і джинси: український бренд презентував чоловічу колекцію

Це вже другий дроп бренду в лінійці men.

Український бренд родом із Закарпаття diadia презентував весняну чоловічу колекцію, яка наслідує стиль кежуал.

До колекції увійшли бомбери вільного крою, кардигани, джинси, прямі і більш вузькі, сорочки та футболки. Завершили лінійку класичні ремені.

Весняний дроп виважено доповнює базовий гардероб і створений для формування цілісної капсули.

Колірна гама колекції складається з класичних нейтральних відтінків і розбавлена акцентними тонами смугастих сорочок. Бренд зробив акцент на якісних матеріалах, що роблять кожен елемент довговічним і приємним на дотик.

Працюючи над весняною колекцією, засновники бренду Діана Сидунчак і Влад Волос мали на меті створити універсальну багатофункціональну капсулу, яка транслюватиме комфорт, стиль і якість та доповнюватиме попередній дроп чоловічої лінійки.

Таким чином, нова колекція дозволяє чоловіками піклуватися про власний затишок, вести активний спосіб життя та самовиражатися через одяг.

Читайте також: