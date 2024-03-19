Стильні бомбери, картаті сорочки і джинси: український бренд презентував чоловічу колекцію

Це вже другий дроп бренду в лінійці men.
Український бренд родом із Закарпаття diadia презентував весняну чоловічу колекцію, яка наслідує стиль кежуал.
До колекції увійшли бомбери вільного крою, кардигани, джинси, прямі і більш вузькі, сорочки та футболки. Завершили лінійку класичні ремені.
Весняний дроп виважено доповнює базовий гардероб і створений для формування цілісної капсули.
Колірна гама колекції складається з класичних нейтральних відтінків і розбавлена акцентними тонами смугастих сорочок. Бренд зробив акцент на якісних матеріалах, що роблять кожен елемент довговічним і приємним на дотик.
Працюючи над весняною колекцією, засновники бренду Діана Сидунчак і Влад Волос мали на меті створити універсальну багатофункціональну капсулу, яка транслюватиме комфорт, стиль і якість та доповнюватиме попередній дроп чоловічої лінійки.
Таким чином, нова колекція дозволяє чоловіками піклуватися про власний затишок, вести активний спосіб життя та самовиражатися через одяг.
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