Стильні бомбери, тренчі і картаті спідниці: український бренд презентував дроп, натхненний контрастами

Український бренд BEOMDSGN у теплі дні останнього місяця зими презентував капсулу Color Clash, яка поєднує фірмові принти, яскраву кольорову гаму, оверсайз-силуети і знайомі улюблені моделі. Ідеальний перехід між холодним сезоном і передчуттям весни.

Колекція побудована на контрастах: насичений зелений поєднується з коричневим, червоний грає з сірим, а класична клітинка зустрічається з яскравими кольоровими акцентами, зокрема і трендовим butter yellow (вершково-жовтим). Це історія про те, як протилежності створюють ідеальний баланс.

Оверсайз-худі з картатою спідницею на ранкову зустріч із подругою, об’ємний піджак, доступний у двох кольорах, та мініспідниця з поло, коли хочеться приміряти стиль преппі.

Для днів, коли душа прагне максимального комфорту, представлений спортивний костюм, елементи якого можна носити разом чи стилізувати з іншими айтемами гардеробу для більш еклектичних образів.

Окрім цього, безпрограшним буде варіант зі светром та джинсами – звісно ж акцент на колірній грі.

У новий дроп бренд також додав вкорочений тренч класичного бежевого відтінку з контрастним коміром і манжетами. На відміну від бомберів у колекції, ця позиція верхнього одягу дозволяє створювати більш фемінні образи, досліджуючи грані власного стилю.

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