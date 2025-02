Стильні худі і футболки оверсайз: нова колекція від українського бренду

Український бренд BlastOut у колаборації з проєктом Алли Клименко Upgrade створили спільний дроп, у якому поєдналися стиль, комфорт і глибокий сенс.

Алла Клименко

До колекції увійшли худі і сет, що складається з лонгсліву і футболки. Універсальність цих елементів гардеробу дозволяє носити їх як разом, так і окремо, адаптуючи до настрою і стилю.

Колір дропу – благородний глибокий сірий колір, який символізує стабільність, впевненість і спокій. Цей нейтральний відтінок створює ідеальне полотно для яскравого акценту – тексту ніжно-рожевого кольору. Рожевий відповідає за любов до себе, прийняття і м'якість, нагадуючи про важливість підтримки та турботи про власний внутрішній стан.

Always upgrade yourself trust the process – ці слова нагадують, що ви на правильному шляху, навіть тоді, коли здається, що складно. Їх можна щоразу подумки повторювати. А коли потрібна підтримка, достатньо прикласти руку до серця й відчути силу цих слів.

На спині кожної речі – розшифровка, яка підкреслює ідею колаборації: нагадувати про важливість змін, сміливості пробувати нове, розвитку і любові до себе. Адже піклування про себе – це не лише злагодженість і самосприйняття, а й ключ до впевненості та успішного життя.

