Стильні і яскраві: лукбук нової колекції купальників від українського бренду

Стильні і яскраві: лукбук нової колекції купальників від українського бренду

Якщо ви плануєте відпустку і маєте можливість відпочити у безпечному місці, тоді вам варто поповнити гардероб новим гарним купальником.

Український бренд Fox lingerie випустив колекцію купальників із переосмисленими бестселерами минулого року, а також з новими моделями.

Торік кампейн купальників Bubble Gum знімали на Одещині - у мальовничій Санжійці. Засновниця бренду Юліана Гензель планувала зробити це традицією: нова колекція – знімання на новій місцевості. Таким чином вона хотіла показати якомога більше гарних місць в Україні. Але, на жаль, війна зруйнувала плани.

Перша частина дропу складається із класичного бікіні з топом-бандо та v-вирізом, суцільного купальника та асиметричного з вирізами на талії.

Матеріал із жатим ефектом, який став трендом минулого року, у новому сезоні не втратив своєї актуальності, до того ж у розширеній палітрі кольорів.

Кольорова гама колекції: рожевий, блакитний, жовтий, помаранчевий, салатовий, класичні чорний і бежевий.

Моделі є мінімалістичними та універсальними, які доповнять будь-яку фігуру.

Незабаром бренд презентує другу частину дропу.

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