Стильні куртки, картаті сорочки і трикотажні спідниці: нова осіння колекція від українського бренду

Новий дроп – це про свободу, легкість і динаміку сучасності.

Український бренд STIMMA презентував нову осінню колекцію під назвою Move Collection.

В її основу покладена філософія про рух, який, крім звичної форми фізичної дії, є ще глибоким життєвим підходом.

Ця філософія проникає в усі аспекти нашого життя, формуючи цінності і пріоритети. Рух допомагає не лише долати відстані, а й розвиватися, змінюватися і знаходити гармонію з сучасним довколишнім світом.

Колекція складається з курток, кардиганів, світшотів, трикотажних спідниць, картатих сорочок, джинсів і спортивних костюмів.

У кожній речі дропу поєднані стиль і функціональність. Створені образи з айтемів лінійки підійдуть для будь-якого сценарію життя – від робочих офісних днів до вечірніх прогулянок містом.

Колекція виготовлена з вовни, віскози, котона і бавовни – природних матеріалів, які дихають і дарують відчуття легкості та комфорту.

Новий дроп відзеркалює вибір – рухатися, відкривати, відчувати і жити без компромісів між комфортом і стилем.

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