Стильні натхнення – як знайти свій унікальний стиль?

Секрет чудового вигляду не в тому, щоб слідувати останнім модним тенденціям. Він полягає у вірності своєму особистому стилю. Але що робити, якщо ви не знаєте, який у вас стиль? Ви можете розвинути свій унікальний стиль, шукаючи натхнення, створюючи мудборд та експериментуючи з модою.

Що таке особистий стиль?

Стиль відображає спосіб самовираження людини — це може бути через одяг, манеру письма чи архітектурний стиль. У світі моди "стиль" зазвичай означає "особистий стиль", або те, як індивід виражає себе під час вибору одягу, аксесуарів, зачіски та комбінації нарядів.

Стиль — вічний. Стильна людина може або слідувати модним тенденціям, або ні. Але вона завжди залишається вірною своїй естетиці. Саме тому, коли ми говоримо про особистий стиль, то маємо на увазі розвиток відчуття власного "Я", а не просто сліпе наслідування трендів.

Як знайти свій особистий стиль у 5 кроків

Знайти свій особистий стиль – це не те, що можна зробити за одну ніч. Але є стратегії, які ви можете використовувати, щоб дізнатися більше про одяг, який вам личить.

1. Погляньте на свій власний гардероб

Подумайте про одяг, який робить вас щасливими. Які речі у вашій шафі є улюбленими? Подивіться на ці предмети та подумайте, чому вони змушують вас відчувати себе добре. Зверніть увагу на те, що у них спільного.

2. Знайдіть модне натхнення

Коли шукаєте модне натхнення, почніть з сім'ї та друзів, стиль яких вам подобається. Проводьте час у соціальних мережах і спостерігайте, як одягаються друзі та знаменитості: від повсякденних образів, як-от кроп-топи та легінси, до робочих луків із блейзерами та водолазками. Блоги повні модних порад та натхнення, тому знайдіть кілька модних блогерів, чий стиль вас цікавить, і переглядайте їхні архіви у пошуках улюблених образів. Якщо є знаменитість чи інфлюєнсер, стиль якого вам подобається, спробуйте дізнатися, хто його стиліст. Шукайте натхнення у стилістів. Модні журнали – це ще одне чудове джерело. Дізнайтеся про різні типи стилів і визначте ті, з якими ви найбільше асоціюєте себе.

3. Створіть модний mood board

Дошка настрою — це чудовий спосіб працювати над розвитком свого особистого стилю. Після того, як ви зібрали своє модне натхнення, зберіть зображення в мудборд. Навіть якщо ваше натхнення здається хаотичним, ви можете виявити, що багато ваших моделей носять джинси, багато — максісукні чи топи з рюшами. Це все одно загальна атмосфера або настрій, до якого ви прагнете. Виберіть два або три зображення, які найкраще відображають естетику групи, і зберігайте ці зображення на телефоні, щоб ви могли переглядати їх, коли збираєтеся на шопінг.

4. Створіть капсульний гардероб

Капсульний гардероб – це колекція базових речей, які ви можете комбінувати, щоб створити бездоганні образи. Це класичні речі нейтральних кольорів, які підходять до всього: біла лляна сорочка, джинсова куртка, однотонні футболки, кросівки Reebok Classic, шкіряна сумка. Можливо, у вашому гардеробі вже є деякі з цих речей, тому залиште ті, які роблять вас щасливими, і замініть все інше на базові речі, які дійсно працюють для вас. Ці предмети можуть бути простими, але вони допоможуть вам показати свій унікальний стиль, надаючи основу для більш захопливих речей.

5. Експериментуйте з унікальними виборами стилю

Коли ви вже зібрали свою капсульну колекцію, настав час додати унікальні речі у свій гардероб, які відображають вашу стильну особистість. Це можуть бути деякі експерименти, тому пам'ятайте, що нормально змінювати свою думку. Особистий стиль — це гра з модою, щоб дізнатися, який одяг змушує вас почуватися найкраще. Почніть з яскравих аксесуарів та кольорових акцентів, а потім працюйте над змішуванням і поєднанням принтів та текстур. Наприклад, спробуйте додати до свого образу яскравий шарф чи великий картатий піджак, щоб підкреслити свою індивідуальність.