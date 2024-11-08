Стильні пальта і трикотажні костюми: нова жіночна колекція від українського бренду

Новий дроп транслює жіночність без фільтрів.
Український бренд STIMMA презентував нову осінню колекцію під назвою Sincere Collection, яка розкриває жіночність.
До дропу увійшло декілька варіацій сорочок у світлих тонах.
Об’ємне пальто у комбінації з сатиновою спідницею у бежевому чи чорному кольорі формує готовий лук, який не сковує рухи, і приталені жіночні гольфи, які ідеально доповнюють палітру.
Представлені також блузи, светри, штани, костюми зі спідницею і пуховики.
Головний акцент капсули – м’які трикотажні костюми і пальта, які надають відчуття справжнього затишку.
Від поєднання різних фактур до легких, майже невагомих елементів, кожен образ – це втілення зв'язку між вами і природою, простору для роздумів, можливості зупинитися і відчути себе.
Створюючи речі, бренд віддає перевагу натуральним тканинам, дбаючи насамперед про комфорт тих, хто їх буде носити. Завдяки вільним силуетам одяг є універсальним.
Аутфіти підійдуть для ранкової прогулянки з кавою, зустрічі з друзями після робочого дня або для подорожі у нове місто.
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