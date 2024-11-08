Стильні пальта і трикотажні костюми: нова жіночна колекція від українського бренду

Український бренд STIMMA презентував нову осінню колекцію під назвою Sincere Collection, яка розкриває жіночність.

До дропу увійшло декілька варіацій сорочок у світлих тонах.

Об’ємне пальто у комбінації з сатиновою спідницею у бежевому чи чорному кольорі формує готовий лук, який не сковує рухи, і приталені жіночні гольфи, які ідеально доповнюють палітру.

Представлені також блузи, светри, штани, костюми зі спідницею і пуховики.

Головний акцент капсули – м’які трикотажні костюми і пальта, які надають відчуття справжнього затишку.

Від поєднання різних фактур до легких, майже невагомих елементів, кожен образ – це втілення зв'язку між вами і природою, простору для роздумів, можливості зупинитися і відчути себе.

Створюючи речі, бренд віддає перевагу натуральним тканинам, дбаючи насамперед про комфорт тих, хто їх буде носити. Завдяки вільним силуетам одяг є універсальним.

Аутфіти підійдуть для ранкової прогулянки з кавою, зустрічі з друзями після робочого дня або для подорожі у нове місто.

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