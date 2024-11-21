Стильні шуби, картаті сукні та шкіряні спідниці: український бренд презентував нову колекцію

Український бренд STIMMA презентував нову колекцію Flow Collection, яка поєднує комфорт, трендовість і сезонний характер. Це капсула, яка пропонує переосмислення базових елементів гардеробу, додаючи їм виразності через текстури та кольори.

Щодо силуетів, то в лінійці бренду є як затишний верхній одяг, так і обтислі кардигани для нашарування, сорочки в осінній палітрі, картаті сукні, елегантні спідниці міді, штани з чудовим посадженням і все для стильного утеплення нинішнього сезону.

Речі з колекції – універсальні та легко оформлюються у стильні повсякденні образи для роботи й дозвілля, а також дозволяють експериментувати з комбінаціями на вихід.

В центрі капсули – замшеві та шкіряні текстури, які додають образам виразності і доповнюють як стримані, так і сміливі стилістичні рішення.

Тканини – бавовна, вовна, віскоза й котон – забезпечують комфорт і довговічність, роблячи колекцію універсальною для динамічного ритму сучасного життя.

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