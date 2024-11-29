Стильні шубки і кокетливі сукні: святкова капсула від українського бренду

Український бренд STIMMA презентував капсулу під назвою Lure Collection. Це ідеальний вибір для тих, хто прагне додати святкового шарму своєму гардеробу.

Ця колекція про стиль, елегантність і комфорт, які чудово доповнять як вишукані вечірки, так і теплі сімейні зустрічі.

Головна особливість колекції – різноманітність силуетів: мінісукні для сміливих і витончені максі для тих, хто обирає класику.

А поєднання грубих тканин верхнього одягу з ніжним мереживом створює стильний контраст, що приковує погляди.

Абсолютний must-have нинішнього сезону – стильні шубки, які додають образу шику й нотку затишку. Вони чудово поєднуються з вечірніми сукнями, створюючи лук із вашого мудборду у стилі Керрі Бредшоу.

У складі тканин переважають віскоза та вовна, які забезпечують тепло і приємні тактильні відчуття. Колірна гама представлена у чорному, бежевому та молочному кольорах – універсальні відтінки, які ідеально пасують для будь-якої нагоди.

Із аксесуарів у капсулі представлені замшеві сумки, прикрашені декоративними елементами із золотистого металу.

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