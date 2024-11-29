Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Стильні шубки і кокетливі сукні: святкова капсула від українського бренду

Стильні шубки і кокетливі сукні: святкова капсула від українського бренду

Головна особливість нової колекції – різноманітність силуетів і драматичних текстур.

Український бренд STIMMA презентував капсулу під назвою Lure Collection. Це ідеальний вибір для тих, хто прагне додати святкового шарму своєму гардеробу.

©
©

Ця колекція про стиль, елегантність і комфорт, які чудово доповнять як вишукані вечірки, так і теплі сімейні зустрічі.

©
©
©
©

Головна особливість колекції – різноманітність силуетів: мінісукні для сміливих і витончені максі для тих, хто обирає класику.

©
©
©
©
©
©

А поєднання грубих тканин верхнього одягу з ніжним мереживом створює стильний контраст, що приковує погляди.

©
©

Абсолютний must-have нинішнього сезону – стильні шубки, які додають образу шику й нотку затишку. Вони чудово поєднуються з вечірніми сукнями, створюючи лук із вашого мудборду у стилі Керрі Бредшоу.

©
©
©

У складі тканин переважають віскоза та вовна, які забезпечують тепло і приємні тактильні відчуття. Колірна гама представлена у чорному, бежевому та молочному кольорах – універсальні відтінки, які ідеально пасують для будь-якої нагоди.

©
©
©
©
©

Із аксесуарів у капсулі представлені замшеві сумки, прикрашені декоративними елементами із золотистого металу.

©
©
©

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація