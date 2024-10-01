Жакети, сорочки і в'язані костюми: український бренд презентував нову колекцію у стилі smart casual

Український бренд STIMMA презентував Studio Collection у стилі smart casual, завдяки якій можна мати стильний вигляд і почуватися на всі 100%.

Головними героями дропу стали жакети стриманих осінніх відтінків, які ідеально підкреслюють елегантність і додають аутфіту вишуканості. Їх можна комбінувати з теплими вʼязаними костюмами та штанями, створюючи стильний і комфортний образ для прохолодного дня.

До колекції також увійшли утеплені блейзери, костюми, штани, спідниці, сорочки та лонгсліви. За допомогою цих елементів можна легко створити гармонійний капсульний гардероб.

Кольорова палітра дропу наповнена теплими відтінками: шоколадний, теракотовий, молочний, пісковий і хакі.

Речі виготовлені з преміальних натуральних тканин, як-от котон, віскоза і вовна.

Різноманітні фактури дозволяють легко міксувати речі між собою і створювати стильні луки для будь-якої нагоди нинішнього сезону.

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