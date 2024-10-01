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Жакети, сорочки і в'язані костюми: український бренд презентував нову колекцію у стилі smart casual

Жакети, сорочки і в'язані костюми: український бренд презентував нову колекцію у стилі smart casual

Трендові фасони дропу легко інтегруються у повсякденні образи.

Український бренд STIMMA презентував Studio Collection у стилі smart casual, завдяки якій можна мати стильний вигляд і почуватися на всі 100%.

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Головними героями дропу стали жакети стриманих осінніх відтінків, які ідеально підкреслюють елегантність і додають аутфіту вишуканості. Їх можна комбінувати з теплими вʼязаними костюмами та штанями, створюючи стильний і комфортний образ для прохолодного дня.

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До колекції також увійшли утеплені блейзери, костюми, штани, спідниці, сорочки та лонгсліви. За допомогою цих елементів можна легко створити гармонійний капсульний гардероб.

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Кольорова палітра дропу наповнена теплими відтінками: шоколадний, теракотовий, молочний, пісковий і хакі.

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Речі виготовлені з преміальних натуральних тканин, як-от котон, віскоза і вовна.

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Різноманітні фактури дозволяють легко міксувати речі між собою і створювати стильні луки для будь-якої нагоди нинішнього сезону.

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