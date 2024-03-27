Стильні образи з денімом для жінок 60+: актуальне вбрання від польської блогерки на весну

Польська блогерка, 60-річна Дорота Свентонівська, більш відома в Instagram і TikTok під псевдонімом Szafiarka Dorka, поділилася з фоловерами в соцмережах прикладами нових весняних образів, у яких головним акцентом стали речі з деніму: штани, куртки, юбки.

"Для мене дуже важливо виражати себе через моду. Денім – це те, що має бути в гардеробі кожної жінки, незалежно від віку та розміру. Ви можете поєднувати його з елегантним одягом і гратися з модою", – написала під відео жінка.

Дорота рекомендує не бояться поєднувати денім з легкими сукнями, іншим денімом, наприклад, білого кольору, і навіть з бермудами. У відео вона також показала, що джинсовими можуть бути навіть аксесуари, наприклад, вона одягла на шию чокер із квіткою.

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