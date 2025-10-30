- Дата публікації
Структуровані джинси, сорочки і светри: український бренд презентував колекцію у стилі інтелектуального стріту
У новому дропі поєднані архітектоніка, емоція та рефлексія.
Український бренд Асе презентував осінню колекцію під назвою Theory. Це історія про енергію сучасної молодості, яка балансує між цифровим шумом і реальністю.
В центрі лінійки структуровані джинси, м’які светри, сорочки, штани й безрукавки, що поєднуються в собі streetwear та постґранж із відчуттям мінімалістичної дисципліни.
Верхній одяг продовжує цей ритм: водостійкий дощовик, шкіряна куртка та шуба з хутра Merino.
Ключові акценти — джинси з ручним напиленням, де кожна пара має свій патерн; шкіряні штани і футболки з принтами тату-майстра Артура Музо — перший натяк на подальше знайомство з його роботами у дизайнах бренду.
Бренд також продовжує роботу з фактурою: бавовна з мікронапиленням, мікрофліс, вощений денім і джинс на органзі формують чіткий фокус на технології. Завдяки багатоступеневій обробці тканини набувають глибини кольору, а поверхня — власного характеру.
Палітра колекції — приглушена, спокійна, із поодинокими акцентами, що тримають температуру всього дропу.
Нова колекція — це інтелектуальний стріт, що поєднує архітектоніку, емоцію та рефлексію.