Створений під час війни: Андре Тан презентував новий бренд одягу

Дизайнер каже, що філософія його нового бренду, буде покликана дарувати світло навіть у найтемніші часи.

Український дизайнер Андре Тан вже понад місяць активно працює для української армії та разом зі своєю командою шиє теплий одяг, термобілизну й спальні мішки. Тепер, попри війну, Тан розповів підписникам у Instagram про створення нового бренду одягу - RDNT.

Дизайнер обіцяє, що перша колекція його нового бренду вже зовсім скоро побачить світ, а зароблені гроші підуть на підтримку української армії.

"Fashion - це слово у нашій країні набуло іншого значення. Насправді все набуває іншого значення, коли над твоєю головою летять ракети, коли ти засинаєш і прокидаєшся під звуки сирен. Позаду залишились мрії про весну у вишуканих сукнях. А що попереду?

Ми не загадуємо. Ми вчимося бути у моменті. Тут і зараз. Насолоджуватися кожною секундою цього дивовижного життя. Ми зобов'язані! Заради всіх, хто пожертвував своїм життям за тебе, за мене, за нас! Саме це ми і вклали у філософію бренду RDNT - бренду, який народився під час війни і покликаний дарувати світло навіть у найтемніші часи. Кожен стібок тут наповнений енергією кохання. Адже кохання завжди перемагає ненависть, а світло – пітьму!

Зовсім скоро ми покажемо світу першу колекцію RDNT, яка символізує жагу до життя. Хто, як не ми знаємо, що є лише сьогодні. Є лише зараз. Ми покажемо усьому світу, що ми, українці, найсильніша, найсміливіша нація. Яка прагне та вміє жити незважаючи ні на що! Ми сильні! Ми непереможні! Ми вільні!", - написав дизайнер.

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