Стилістка мільйонерів назвала речі, які мають бути у гардеробі кожної жінки після 40 років

речі, які мають бути у гардеробі кожної жінки після 40 років / © Associated Press

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Існує стереотип, що жінки, які можуть дозволити собі люксові бренди, носять виключно дизайнерські речі. Проте реальність, за словами стилістки Наталі Карлайл, зовсім інша.

Вона багато років працювала з заможними клієнтками та представницями бізнес-еліти, та помітила цікаву закономірність, що вони не женуться за гучними логотипами. Натомість звертають увагу на якість тканини, крій, посадку та довговічність речі, про це розповіло видання Нello!.

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Для стильного образу не потрібен дизайнерський бюджет, лише знати, що саме купувати, саме тому вона радить формувати гардероб навколо універсальних базових речей, які працюватимуть не один сезон.

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Біла футболка

Здавалося б, що може бути простішим за білу футболку, проте саме вона здатна або зробити образ бездоганним, або повністю його зіпсувати. Наталі радить відмовитися від дешевих наборів футболок, які після кількох прань втрачають форму та колір. Натомість варто обирати моделі з якісної бавовни чи суміші бавовни й шовку, бо вони краще тримають форму, мають благородний вигляд і легко поєднуються як із джинсами, так і з класичними брюками чи спідницями.

Жакет

Якщо у гардеробі є лише одна річ, здатна миттєво зробити образ дорожчим, то це добре скроєний жакет. Він має однаково доречний вигляд із джинсами, футболкою, сукнею чи класичними штанами. Саме жакет додає структурності силуету та легко перетворює повсякденний образ на офісний чи вечірній.

Сумка без логотипів

Мода поступово відходить від демонстративної розкоші. Сьогодні дедалі більше жінок обирають аксесуари, які вирізняються не великим логотипом, а якістю шкіри, акуратною фурнітурою та лаконічним дизайном. Такі сумки легко вписуються у будь-який гардероб, не виходять із моди та мають дорожчий вигляд за свою реальну вартість. Саме цей стиль сьогодні називають «тихою розкішшю».

Джинси з бездоганною посадкою

Знайти ідеальні джинси — завдання не з легких, але, на думку стилістки, саме вони стають однією з найкращих інвестицій у гардероб. Експертка радить не поспішати з купівлею, а приміряти різні моделі, навіть ті фасони, які спочатку здаються незвичними.

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Ще одна порада — не прати джинси після кожного носіння, це допомагає довше зберегти насичений колір і форму тканини.

Стильні кросівки замість спортивних

Сучасний гардероб важко уявити без кросівок, але далеко не кожна пара однаково вдало поєднується з різними образами. Наталі рекомендує обирати моделі з тонким, лаконічним силуетом, які матимуть однаково гармонійний вигляд і з широкими класичними штанами, і з жіночними мідісукнями.

Саме такі кросівки давно перестали бути виключно спортивним взуттям і стали повноцінною частиною міського гардероба.

Кашеміровий джемпер

Якісний трикотаж — ще одна річ, яка працює незалежно від модних тенденцій. Кашеміровий джемпер додає образу м’якості, елегантності та відчуття розкоші навіть у поєднанні зі звичайними джинсами. Головне — обирати лаконічний крій та натуральні відтінки, які легко комбінуються з іншими речами.

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Найбагатші жінки, з якими працює Наталі Карлайл, давно зрозуміли просту істину, що стиль — це не кількість дорогих покупок. Натомість вони купують речі, які служать роками, легко поєднуються між собою та не втрачають актуальності після завершення сезону. Саме тому вони часто купують вдалі базові моделі одразу у кількох кольорах, адже знають, що хороший крій та якісна тканина завжди працюють краще за модний логотип.

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