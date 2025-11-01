Стильні джинси: 10 трендів листопада 2025 року / © Getty Images

Від широких штанин до шоколадного деніму, від оновлених скіні до вантажного ефекту, дизайнери та стилісти пропонують безліч цікавих варіантів. Видання Real Simple розповіло про головні тренди, які допоможуть оновити ваш гардероб і мати вигляд на всі 100%.

Широкі джинси

Широкі джинси повертаються з 90-х. Вони універсальні та комфортні, ідеальні для шарування у холодну пору. Поєднуйте їх із приталеною футболкою та кросівками для денного образу чи з укороченим жакетом і підборами для вечірнього виходу.

Оновлені скіні

Скіні знову на піку популярності, але не надто обтислі. Вони трохи вужчі за прямі штани, з акуратним заокругленим низом. Цей варіант ідеально підійде для тих, хто хоче сучасний Y2K-стиль без дискомфорту.

Західний стиль

Ковбойський вайб залишає свій слід, джинси з вестерн елементами, джинсові сорочки та куртки — все це у моді. Особливий акцент на автентичності та довговічності.

Джинс із покриттям

Трохи «воскове» чи блискуче покриття додає джинсам ефекту шкіри. Такий денім легко поєднується і з графічними футболками та черевиками, і з класичними блузками для монохромного образу.

Шоколадний денім

Глибокий коричневий відтінок — справжній хіт осені 2025. Його можна носити у тонкий монохромний комплект або поєднувати зі світлішими нейтральними кольорами для класичного осіннього образу.

Батальні джинси

Силует, який розширюється на коліні та злегка звужується до щиколотки. Ідеально поєднуються з приталеними топами чи укороченими светрами. Темні відтінки роблять тренд елегантнішим.

Прямі джинси

Баланс між скіні та широкими штанинами. Підійдуть практично всім типам фігури та гармонійно поєднуються з ботильйонами, мокасинами чи кросівками.

Вінтажний денім

Легке вигоряння створює ефект «вже улюблених» джинсів. Вони додають образу розслабленості та невимушеності. Важливо підібрати топ відповідно до цієї атмосфери.

Глибокий індиго

Темно-сині джинси мають акуратніший вигляд і можуть замінити класичні штани в офіційних образах. Поєднуйте їх із кремовими чи бежевими речами для вишуканого контрасту.

Кльош

Джинси з розширенням до низу, яки відсилають до західної естетики. Ідеальні для офісного образу з піджаком і мокасинами, а також для вечірніх луків з підборами та обтислими топами.

Ця осінь доводить, що джинси — це не лише базова частина гардероба, а й інструмент для експериментів зі стилем. Оберіть свій тренд та створюйте власні образи, поєднуйте комфорт, колір і форму.