Стильні костюми і шовкові блузки: український бренд презентував осінню колекцію

У новій лінійці поєднались практичність і вишуканість.

Львівський бренд C.ICON презентував колекцію Fall 2025. У центрі капсули — спокій і функціональна простота, яка стає особливою цінністю у часи швидкого ритму життя і календарів, розділених на зустрічі та дедлайни.

Основою колекції є костюмні комплекти з варіаціями низу — спідницею або штанами. Доповнюють їх класичні сорочки з шовку і бавовни, серед яких одна акцентна модель у синю смужку.

Центральним луком стала коричнева сукня з принтом polka dot у поєднанні з хусткою з тієї самої тканини.

Завершальним акордом лінійки став бомбер шоколадного відтінку — універсальний акцент, який органічно працює як з базовими речами, так і з більш формальними силуетами.

Кольори колекції: чорний, молочний і шоколадний. Вони формують спокійну, але виразну основу, а денім стає легким додатком, який вплітає невимушеність у строгі силуети.

Речі створені з сатину, шовку та бавовна — ці тканини поєднують практичність і делікатність.

Цією колекцією бренд демонструє елегантність без надмірностей. Це практичний і водночас витончений осінній гардероб, який складається з речей, що підійдуть для різних щоденних життєвих сценаріїв і допоможуть зберегти відчуття впевненості.

