Стильні костюми та унісекс-моделі з графічними принтами: український бренд презентував нову колекцію

Весняно-літня колекція переосмислює базовий гардероб через розслаблені силуети й текстури.

Український бренд 044GARDEN презентував весняно-літню колекцію SS’26, де міксує sportswear, casual і fashion-іронію у розслаблені силуети і звичні форми.

В її основі знайомі для бренду речі легко інтегруються в повсякденний гардероб. Цього сезону бренд додав їм нового настрою — більш зухвалого і грайливо-провокативного.

За словами фаундерки бренду Ніни, вона додала колекції більше зухвалості, розслабленості і нотки провокативності. Це перша колекція, у якій вони поєднали настільки велику кількість матеріалів і текстур: сатин, махру, велюр, трикотаж і котон. Крім того, вони більше розкрили чоловічу лінійку та поекспериментували з принтами.

SS’26 об’єднує чоловічий, жіночий та унісекс напрями. Серед ключових позицій — унісекс-моделі з графічними принтами, чоловічі костюми у сіро-синій палітрі та жіночі комплекти в різноманітних текстурах: від м’якого велюру й махри до блискучого сатину та щільного котону.

Нова колекція зберігає впізнаваний комфорт бренду, переосмислюючи його в більш зухвалій і впевненій інтерпретації.

