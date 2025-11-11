Сучасне переосмислення образів кінодів: український бренд презентував колекцію, присвячену естетиці Золотого Голлівуду

Реклама

Український бренд MINT презентував новий дроп, створений у співавторстві з культурною оглядачкою Тетяною Каріковою. Працюючи над цією колекцією, Тетяна надихалась Золотим Голлівудом та легендарними жінками тієї епохи, які назавжди залишили свій слід не лише в історії кіно, а й в моді.

До дропу увійшло 7 речей: кейп VIVIENNE, жакет GRACE, штани MARLENE, спідниця-шорти KELLY, блуза INGRID, сукня ODRI та бант MONRO.

Кожен айтем став сучасним переосмисленням образів Вів’єн Лі, Одрі Гепберн, Марлен Дітріх, Грейс Келлі, Інгрід Бергман і Мерилін Монро в їхніх знакових ролях. Блиск шовку, грайливі оборки, драпування та благородні кольори — кожна деталь колекції транслює витонченість та елегантність, що непідвладні часу.

Досвід створення цієї колаборації для Тетяни Карікової став дебютним. У кожен образ вона вклала свої емоції, любов до жіночності та власне бачення стилю.

«Хотілося передати атмосферу епохи, коли кіно та мода були мистецтвом, а кожна деталь — проявом внутрішньої сили та краси», — поділилася Тетяна.

Ця колекція про магію жіночності, якою сповнені всіма улюблені фільми «Віднесені вітром», «Сніданок у Тіффані», «Вікно у двір» та «Сабріна». Саме вони навчили нас, що для сяйва не потрібні софіти — потрібно просто вірити в себе.