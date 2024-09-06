Сукні, боді і плахти з вишивкою: український бренд презентував нову колекцію на Тижні моди у Києві

Український бренд DELEGAN у межах Ukrainian Fashion Week презентував колекцію сезону осінь-зима 24-25, присвячену роздумам над самоідентичністю і своєю роллю у світі.

Дизайнерка бренду Оксана Делеган звернулася до історії і самопізнання через одяг, щоб віднайти нові техніки і творчі точки опори у сучасності. За її словами, тільки віднайшовши своє призначення, ми розпочинаємо приймати і любити себе глибинно без очікувань і вимог.

Оксана Делеган

Біла волошка є головною героїнею цієї історії про власну цінність, яка ховається у душі кожного і чекає свого пробудження.

Гострі обриси на комірах і чіткі силуети костюмів поєднуються з беззахисними пелюстками волошки у вигляді невагомих ніжних деталей.

Бренд експерементує з прозорими текстурами, які оздобив вишивкою.

Авторський орнамент шовковими нитками прикрашає сукні, спідниці і боді, а уже знакові для бренду плахти відобразилися у новому дизайні і стародавній техніці виконання .

Ще однією інноваційною частиною колекції стала порцеляна: унікальні волошки, виготовлені вручну, "розцвіли" ґудзиками не тільки на жакетах і сукнях, а й сплелися у поясі.

Ірина Данилевська та Оксана Делеган

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