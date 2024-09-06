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Сукні, боді і плахти з вишивкою: український бренд презентував нову колекцію на Тижні моди у Києві

Сукні, боді і плахти з вишивкою: український бренд презентував нову колекцію на Тижні моди у Києві

Головним мотивом колекції стала біла волошка.

Український бренд DELEGAN у межах Ukrainian Fashion Week презентував колекцію сезону осінь-зима 24-25, присвячену роздумам над самоідентичністю і своєю роллю у світі.

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Дизайнерка бренду Оксана Делеган звернулася до історії і самопізнання через одяг, щоб віднайти нові техніки і  творчі точки опори у сучасності. За її словами, тільки віднайшовши своє призначення, ми розпочинаємо приймати і любити себе глибинно без очікувань і вимог.

Оксана Делеган / ©
Оксана Делеган
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Біла волошка є головною героїнею цієї історії про власну цінність, яка ховається у душі кожного і чекає свого пробудження.

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Гострі обриси на комірах і чіткі силуети костюмів поєднуються з беззахисними пелюстками волошки у вигляді невагомих ніжних деталей.

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Бренд експерементує з прозорими текстурами, які оздобив вишивкою.

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Авторський орнамент шовковими нитками прикрашає сукні, спідниці і боді, а уже знакові для бренду плахти відобразилися у новому дизайні і стародавній техніці виконання .

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Ще однією інноваційною частиною колекції стала порцеляна: унікальні волошки, виготовлені вручну, "розцвіли" ґудзиками не тільки на жакетах і сукнях, а й сплелися у поясі. 

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Ірина Данилевська та Оксана Делеган / ©
Ірина Данилевська та Оксана Делеган
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