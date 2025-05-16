Сукні, кардигани і штани-палацо: Андре Тан презентував колекцію, присвячену творчості Марії Примаченко

Колекція Андре Тана

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Андре Тан презентував капсульну колекцію під назвою «Спадщина», створену у співпраці з фондом Марії Примаченко.

За словами дизайнера, «Спадщина» — це живий діалог між традиційним мистецтвом та сучасною, урбаністичною модою. Фантастичні звірі, яскраві квіти та символічні орнаменти з полотен Примаченко органічно інтегровані в лінійку жіночого одягу, створюючи унікальне поєднання української ідентичності та актуальних модних тенденцій.

Колекція Андре Тана

Колекція Андре Тана

«Роблю сонячні квіти, бо люблю людей», — казала Марія Примаченко. Ця філософія стала фундаментом колекції, яка через своїх носіїв прикрашатиме і наповнюватиме повсякдення глибиною української культурної спадщини.

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Колекція Андре Тана

«Мета колекції — інтегрувати творчість Марії Примаченко в сучасний побут та надати можливість кожній жінці самій стати полотном, на якому оживає мистецтво. Ми створили вишукані речі, в яких поєднується елегантність, мистецька цінність і відчуття причетності до культурного коду нації», — прокоментував Андре Тан.

Колекція Андре Тана

До колекції увійшли: лінія шовку (кардиган, штани, майка, сукня-комбінація — sleep dress); бавовняно-лляна капсула (жакет, штани-палацо, спідниця на затин, жилет, сукня); окрема модель (приталена лляна сукня на зав’язках) та аксесуари: сумка-шопер і шовкова хустка з авторським принтом.

Колекція Андре Тана

Обличчям колекції стала правнучка видатної художниці — Анастасія Примаченко. Її залученість стала символічним містком між поколіннями, підтверджуючи, що мистецтво Примаченко продовжує жити і надихати.

Колекція Андре Тана

«Разом ми відкриваємо нову сторінку в історії моди, поєднуючи багатство української культури з сучасними трендами. Ми хотіли адаптувати мистецтво Марії Примаченко для сучасного життя, щоб жінки могли відчути зв’язок із глибинними коренями української творчої традиції», — підсумував Андре Тан.

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Колекція Андре Тана

Колекція Андре Тана

Колекція Андре Тана

Колекція Андре Тана

Колекція Андре Тана