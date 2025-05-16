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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
551
Час на прочитання
2 хв

Сукні, кардигани і штани-палацо: Андре Тан презентував колекцію, присвячену творчості Марії Примаченко

Обличчям колекції стала правнучка народної художниці.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Колекція Андре Тана

Колекція Андре Тана

Андре Тан презентував капсульну колекцію під назвою «Спадщина», створену у співпраці з фондом Марії Примаченко.

За словами дизайнера, «Спадщина» — це живий діалог між традиційним мистецтвом та сучасною, урбаністичною модою. Фантастичні звірі, яскраві квіти та символічні орнаменти з полотен Примаченко органічно інтегровані в лінійку жіночого одягу, створюючи унікальне поєднання української ідентичності та актуальних модних тенденцій.

Колекція Андре Тана

Колекція Андре Тана

Колекція Андре Тана

Колекція Андре Тана

«Роблю сонячні квіти, бо люблю людей», — казала Марія Примаченко. Ця філософія стала фундаментом колекції, яка через своїх носіїв прикрашатиме і наповнюватиме повсякдення глибиною української культурної спадщини.

Колекція Андре Тана

Колекція Андре Тана

«Мета колекції — інтегрувати творчість Марії Примаченко в сучасний побут та надати можливість кожній жінці самій стати полотном, на якому оживає мистецтво. Ми створили вишукані речі, в яких поєднується елегантність, мистецька цінність і відчуття причетності до культурного коду нації», — прокоментував Андре Тан.

Колекція Андре Тана

Колекція Андре Тана

До колекції увійшли: лінія шовку (кардиган, штани, майка, сукня-комбінація — sleep dress); бавовняно-лляна капсула (жакет, штани-палацо, спідниця на затин, жилет, сукня); окрема модель (приталена лляна сукня на зав’язках) та аксесуари: сумка-шопер і шовкова хустка з авторським принтом.

Колекція Андре Тана

Колекція Андре Тана

Обличчям колекції стала правнучка видатної художниці — Анастасія Примаченко. Її залученість стала символічним містком між поколіннями, підтверджуючи, що мистецтво Примаченко продовжує жити і надихати.

Колекція Андре Тана

Колекція Андре Тана

«Разом ми відкриваємо нову сторінку в історії моди, поєднуючи багатство української культури з сучасними трендами. Ми хотіли адаптувати мистецтво Марії Примаченко для сучасного життя, щоб жінки могли відчути зв’язок із глибинними коренями української творчої традиції», — підсумував Андре Тан.

Колекція Андре Тана

Колекція Андре Тана

Колекція Андре Тана

Колекція Андре Тана

Колекція Андре Тана

Колекція Андре Тана

Колекція Андре Тана

Колекція Андре Тана

Колекція Андре Тана

Колекція Андре Тана

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Дата публікації
Кількість переглядів
551
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