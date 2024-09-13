Сукні-кейпи та елегантні пальта: Андре Тан презентував осінньо-зимову колекцію

Андре Тан презентував нову колекцію сезону осінь-зима 2024/25, яка отримала назву "Нова сторінка".

За словами дизайнера, це водночас і повернення до його витоків, адже він ще 2006 року запатентував напрямок smart couture, і сміливий крок уперед, де класика зустрічається з сучасною естетикою dark academia, одного з найгарячіших трендів у соцмережах TikTok, Instagram і Pinterest.

Кожна річ капсули – від сукні-кейпа до довгого пальта з італійського кашеміру – втілює smart couture філософію Андре Тана, яка ґрунтується на ідеї інтелектуального гламуру та поєднанні вишуканого стилю з повсякденним комфортом.

Колекція звертається до тих, хто незалежно від віку зберігає в собі університетський дух: прагнення до самовдосконалення і непохитне бажання розширювати горизонти.

В межах Всеукраїнської промокампанії "Нової сторінки" спеціально для Андре Тана відомі українки Соня Забуга, Валерія Гузема, Світлана Павелецька та Ольга Руднєва ексклюзивно ділитимуться книжками, які змінили їхнє життя та які вони радять прочитати кожному.

"Назва прийшла до мене одразу. Абсолютно зрозуміла кожній українці асоціація осені, нового сезону (в житті й навчанні), нової сторінки життя. Разом це все символізує надію на краще майбутнє, яку плекає кожен з нас сьогодні навіть всупереч обставинам і перепонам. Кожному з нас потрібна зараз "нова сторінка", правда ж?" – сказав Андре Тан.

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