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Сукні, мініспідниці, штани-банани і кардигани: нова колекція від українського бренду

Сукні, мініспідниці, штани-банани і кардигани: нова колекція від українського бренду

Базові речі з нової капсули можна легко комбінувати між собою.

Український бренд Fashionista презентував нову колекцію. У лінійці увага закцентована на мінімалістичних силуетах, позачасовій палітрі та якісних тканинах.

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Капсула складається із костюмів із мініспідницями, суконь із коміром поло і м’яких кардиганів довжини міді, які стали родзинкою колекції.

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Усі речі ідеально поєднуються між собою і дозволяють створювати стильні та універсальні образи. Більшість позицій створено з приємного трикотажу, аби дарувати затишок у прохолодні дні.

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Сукні довжини максі є ідеальною базою у гардеробі. В офіс чи на романтичне побачення: лаконічну сукню можна стилізувати під будь-який настрій.

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Бренд не зміг оминути і вічну класику – штани-банани. Ця універсальна модель одночасно закриває безліч гардеробних потреб та є актуальною у будь-яку пору року. Для довершення образів зі штанами бренд пропонує напівпрозорі лонгсліви, які стали улюбленцями серед фешнінфлюенсерів.

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За словами засновниці бренду Тетяни Барної, вони створили базові речі, які можна легко комбінувати між собою або носити як самостійні позиції.

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Колірна палітра колекції складається з функціональних і позачасових кольорів: чорний, бежевий, молочний, коричневий і сірий.

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