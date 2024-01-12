Сукні, мініспідниці, штани-банани і кардигани: нова колекція від українського бренду

Базові речі з нової капсули можна легко комбінувати між собою.

Український бренд Fashionista презентував нову колекцію. У лінійці увага закцентована на мінімалістичних силуетах, позачасовій палітрі та якісних тканинах.

Капсула складається із костюмів із мініспідницями, суконь із коміром поло і м’яких кардиганів довжини міді, які стали родзинкою колекції.

Усі речі ідеально поєднуються між собою і дозволяють створювати стильні та універсальні образи. Більшість позицій створено з приємного трикотажу, аби дарувати затишок у прохолодні дні.

Сукні довжини максі є ідеальною базою у гардеробі. В офіс чи на романтичне побачення: лаконічну сукню можна стилізувати під будь-який настрій.

Бренд не зміг оминути і вічну класику – штани-банани. Ця універсальна модель одночасно закриває безліч гардеробних потреб та є актуальною у будь-яку пору року. Для довершення образів зі штанами бренд пропонує напівпрозорі лонгсліви, які стали улюбленцями серед фешнінфлюенсерів.

За словами засновниці бренду Тетяни Барної, вони створили базові речі, які можна легко комбінувати між собою або носити як самостійні позиції.

Колірна палітра колекції складається з функціональних і позачасових кольорів: чорний, бежевий, молочний, коричневий і сірий.

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