Сукні, спідниці і футболки з графічними принтами: Андре Тан презентував колекцію, натхненну творчістю Казимира Малевича

Реклама

Андре Тан презентував нову колекцію «КОД» у дусі українського мистецького авангарду. На її створення дизайнера надихнула постать і творчість Казимира Малевича.

Прямі лінії і чіткі ритми форм у капсулі символізують порядок і опору, чорний і білий — метафору боротьби та свободи, а колір — емоцію, яку неможливо приховати. Лаконічні, сміливі й глибокі образи — сукні, спідниці, футболки з графічними принтами, панами і tote bag — створені для тих, хто прагне самовираження навіть у реальності, де навколо — нестабільність і виклики, але є потреба залишатися собою.

За допомогою цієї колекції Андре Тан нагадує: Малевич — наш, народжений на українській землі, і його мистецька мова належить нам. «КОД» повертає цей культурний пласт у сучасний простір, роблячи його близьким і зрозумілим кожному українцеві.

Реклама

Обличчям капсули стала українська акторка і заслужена артистка України Марина Кошкіна. За словами дизайнера, її сценічна сила і тонке емоційне відчуття ідеально резонують з концепцією.

Крім того, Марина зіграла одну з ключових ролей у фільмі «Малевич», який вперше презентували у Римі на Міжнародній конференції з відновлення України URC2025, що додає її образу в проєкті особливого символізму.

«Я продовжую досліджувати українське мистецтво через одяг. У травні разом із фондом „Спадщина“ ми переосмислили творчість Марії Примаченко, створивши капсульну колекцію на основі її робіт.

Для наступної артколекції я обрав Малевича не випадково. Для мене важливо відчувати зв’язок поколінь — від митців, які творили на цій землі сто років тому, до сучасних українців, що переживають найскладніші часи, але зберігають гідність і силу. Одяг — це не просто речі, а сигнали, які ми надсилаємо. «КОД», як мені здається, транслює сигнали свободи, яскравої культурної ідентичності та нашої правди, яку неможливо стерти», — розповів Андре Тан.