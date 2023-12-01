Сукні-тренчі і комбінезони з пір'ям: Андре Тан презентував нову колекцію

Андре Тан презентував "Містичну" колекцію, обличчям якої стала модель Евеліна Мамбетова. Вона складається із 12 моделей, які відповідають 12 знакам зодіаку. Знімання кампейну відбулися під час однієї ночі у Парижі.

Фото Нікіта Найда

Фото Нікіта Найда

Колекція передає шарм паризької загадковості, коли прислухаєшся до своєї інтуїції (чи влучно розкладаєш таро) і знаєш: відбудеться щось неочікуване та те, що хвилює.

Андре Тан пропонує одягати сукні-тренчі з повністю згофрованою шовком спиною, зручні топи і комбінезони з декоративним плюмажем, штани разом із сорочками і жакетами, а також – сукні: в’язані та асиметричні.

Фото Нікіта Найда

Фото Нікіта Найда

Моделі виконані у чорному кольорі, у них можна легко зловити паризький вайб або відчути себе героїнею фільмів французької "нової хвилі".

Фото Нікіта Найда

Головним референсом "Містичної" колекції виступив роман Ернеста Гемінґвея "Свято, яке завжди з тобою". У ньому досконало відтворена атмосфера Парижу 1920-х, який відновлюється після жахіть війни. Затишні кафе, вуличний гомін, приємні аромати, музейні виставки та, звісно ж, відчуття безпеки, яке сприяє розквіту кохання та інших почуттів. Так, через спеціально продуманий одяг, Андре Тан відтворює головну мрію українців, яка сьогодні є спільною: перемога над ворогом і повернення до радощів щоденного життя, де завжди є місце диву.

Фото Нікіта Найда

За словами дизайнера, ця колекція має для нього велике значення і посідає особливе місце серед його couture-колекцій.

"Щоденна боротьба і праця на перемогу потребують чіткого підґрунтя. Треба дуже добре уявляти собі, заради чого ми все це робимо. Тому, власне, я і вирішив випустити цю колекцію. Вона про колективну українську мрію, про "свято, яке завжди з тобою" – навіть тут, в Україні. Війна дала всім переоцінку цінностей і розуміння, як мало насправді треба для щастя: сім’я, кохана людина поряд, мирне небо над головою – що ще потрібно?" – сказав Адре Тан.

Фото Нікіта Найда

Фото Нікіта Найда

"Я дуже добре пам’ятаю свій перший вихід як моделі на показі Андре Тана. Це був 2008-й рік, Ukrainian Fashion Week "осінь-зима", мій дебют на Українському тижні моди. Андре Тан затвердив мене для свого показу і з цього моменту почалась моя дивовижна карʼєра у великому світі моди. Тож, коли Андре подзвонив мені та запропонував знятись у цьому кампейні у Парижі, я ні секунди не вагалась. Минуло 15 років, але я й досі завдячую Андре тим, що він був одним з перших, хто повірив в мене і в мою модельну кар’єру", – поділилась Евеліна Мамбетова.

Фото Нікіта Найда

Фото Нікіта Найда

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