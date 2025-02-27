Сукні у стилі бохо і робочі куртки з акцентними комірами: український бренд презентував нову колекцію

Колекція натхненна естетикою Moto Boho, яка стане однією з найголовніших модних тенденцій цієї весни.

Український бренд STIMMA презентував нову колекцію, яка отримала назву BUNT. Вона натхненна стилем Moto Boho, що поєднує бунтарський дух з невимушеністю силуетів. Колекція створена для сміливих експериментів, контрастів і власних модних правил.

До колекції увійшли повітряні сукні у стилі бохо, довгі напівпрозорі спідниці, які додають легкості рухам, робочі куртки з акцентними комірами для гранджового настрою та масивні черевики, що надають образу впевненості.

Вільний крій і виразні фактури створюють баланс між зухвалістю та невимушеністю, а акценти у вигляді масивних металевих прикрас завершують кожен лук, додаючи йому характеру.

Колірна палітра будується на приземлених відтінках: коричневому, глибокому бордо і чорному. Основні матеріали – натуральний котон і віскоза, що забезпечують комфорт і природне посадження.

Останні подіуми говорять голосно: boho перероджується, змінюючи модний ландшафт. Це більше, ніж тренд – це стан духу, де легкість зустрічається зі зухвалістю.

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