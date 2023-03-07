Сукні з квітковим принтом і речі з деніму: український бренд презентував весняну колекцію

На створення нової колекції дизайнерів бренду надихнула сила і чарівність українок.

Український бренд LESIA|Ukrainka презентував весняну колекцію, присвячену жіночності і впевненості в собі.

До лінійки увійшли романтичні квіткові сукні, сукні вільного крою, елегантні жакети, вбрання з деніму (жакети, сорочки, сукні, спідниці і комбінезони), вільні штани.

Легкі сукні з квітковим принтом зроблять ваш образ жіночним і романтичним.

У вбраннях вільного крою та з асиметрією ви будете почуватися комфортно і вільно. Оверсайз може приховати недоліки фігури або навпаки - підкреслити її переваги.

Вільні сорочки можна носити з ремінцем або асиметрично заправляти в штани чи спідниці.

Нинішнього сезону слід звернути увагу на асиметрію у речах, адже вона в тренді: мініспідниці і сукні зі шлейфом збоку, топи або сорочки на одне плече, комбінезони-боді, які оголюють одну ногу.

Луки з деніму вже давно не є лише повсякденними, вони бувають навіть дуже елегантними.

Джинсові сукні з асиметрією, спідниці від міні до максі, комбінезони, жакети цієї весни будуть актуальними.

А завдяки жакету будь-який аутфіт можна зробити стриманішим і елегантнішим. Темні або яскраві відтінки, вільний крій або завужений, короткий або довгий – будь-який жакет чудово поєднується з базовими речами гардеробу і надає вашому образу індивідуальності.