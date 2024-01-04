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Сукні з мереживом і штанні костюми з мушлями: нова колекція від українського бренду

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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Сукні з мереживом і штанні костюми з мушлями: нова колекція від українського бренду

На створення колекції дизайнерку надихнула морська тематика.

Український бренду DARJA DONEZZ презентувала нову колекцію SS24. На її створення дизайнерку надихнув наутилус – мушля.

Морська тематика за декілька сезонів вже стала історією бренда, яка проходить червоною ниткою від лінійки до лінійки. Різноманітні форми мушель ставали символами колекцій лейблу, і цього разу наутилус у руках Дар’ї Донець немов став знаком того, що у цієї історії є продовження. 

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Символ краси і гармонії наділив колекцію подібними характеристиками, які відобразились у балансі кольорової палітри, комбінації тканин і грі фактур та силуетів з жіночим тілом.

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Головною складовою лінійки стали сукні прямого крою, які складають більшість колекції, їх доповнили штанні костюми і блузки.

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Базові білий і чорний кольори розбавляють яскраві відтінки жовтого та рожевого, які переважно стали барвистими принтами на тканинах-полотнах.

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Речі прикрашені мереживними вставками, які зіграли вдалу комбінацію з іншими тканинами, та напівпрозорими фатиновими елементами.

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Знаковим для лейблу стали декоративні мушлі. До цих характерних деталей к новій лінійці додалися об’ємні елементи, які нагадують квіти пап’є маше. 

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Дата публікації
Перегляди
465
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