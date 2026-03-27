Сукні з мереживом і корсети з деніму: український бренд презентував нову колекцію

Український бренд BUSTIER BRAND після 12 років розвитку, переосмислення і внутрішніх змін повертається з новою колекцією NEW ERA. Це не просто новий дроп, це точка, з якої бренд розпочинає говорити інакше — чіткіше, глибше і голосніше.

У центрі колекції — жінка, яка більше не чекає на момент. Вона сама його створює.

Колекція розкривається через три стани: «Живи», «Відчувай» і «Володій». Кожен із них отримує матеріальне втілення і формує окрему взаємодію з тілом.

Лінія «Живи» побудована на італійському стрейчевому денімі — матеріалі, який рухається разом із тілом, зберігаючи чіткість силуету і відчуття присутності в моменті.

«Відчувай» — це шовк та віскоза, які взаємодіють з тілом делікатно і водночас створюють інтимний контакт між формою та відчуттям.

У блоці «Володій» з’являється італійське мереживо — як інструмент контролю, а не декору. Воно не пом’якшує образ, а навпаки — підкреслює його силу.

Ключовим елементом колекції є корсет — не як тренд, а як конструкція, що формує поставу, збирає силует і змінює спосіб присутності в просторі.

За словами засновниці і дизайнерки бренду Юлії Назарчук, вона хотіла створити одяг, який не тільки прикрашає жінку, а збирає її. Адже нова ера розпочинається не з події, а з самої жінки.

Щільні тканини, чіткі лінії і відмова від зайвого декору формують нову естетику — естетику точності, де кожна деталь працює на силу образу. Ця колекція про стан, в якому жінка уособлює силу.