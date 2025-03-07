Сукні з пір'ям і топи з лелітками: український бренд GASANOVA презентував грайливу колекцію

Капсула віддзеркалює жорстоке сьогодення, яке диктує свої умови, але залишає місце для світла і надії.

Український бренд GASANOVA презентував нову колекцію, яка є уособленням творчості і краси як символу супротиву війні. Знаковим візуальним елементом є мильні бульбашки, що відтворюють атмосферу дитинства, символізують радість та безтурботність.

Колекція втілює розкіш і грайливість у кожній деталі: витончені сукні, оздоблені блискучим камінням і ніжним пір’ям, для створення ефектних образів; топи з лелітками, що стануть ідеальним вибором для вечірок, та шовкові моделі, які підкреслять елегантність і стриманість.

Родзинкою капсули стало прозоре чорне боді з вишивкою камінням у зоні декольте – ідеальний варіант для тих, хто прагне привернути увагу і зробити сміливий statement. Доповнити образ яскравими акцентами допоможуть аксесуари з лінійки – червоний капелюх із пір’ям та ремені, оздоблені масивним камінням.

Колірна палітра колекції поєднує ніжні відтінки рожевого, блакитного, золотого, срібного, білого і чорного, що символізують глибину та красу життя. Використані матеріали, такі як шовк, шифон, штучна шкіра та паєтки, створюють ефект прозорості та блиску. Напівкруглі форми, драпування і декоративні елементи зі шкіряного шнура додають витонченості та індивідуальності, а символізм колекції нагадує про важливість зберігати радість навіть у часи невизначеності.

"Ми зробили нову колекцію ще легшою, ще яскравішою та ще більш безтурботною. Як мить сонця через хмари, наївність, ніжність і швидкоплинність мильної бульбашки. Щось по-дитячому світле, радісне, іскристе та блискуча, як прозорий шифон і шовк у світло-блакитному кольорі. Водночас, звісно, жіночне і сексуальне. Мій бренд про свободу вираження і бездоганність щодня, коли це можливо. Чим гірше себе почуваєш – тим кращий потрібно мати вигляд" – поділилася дизайнерка Ельвіра Гасанова.

Колекція також віддзеркалює жорстоке сьогодення, яке диктує свої умови, але залишає місце для світла і надії.

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