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- Школа стилю
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Сукні з провокаційними розрізами і корсети-трансформери: нова вечірня колекція українського бренду
До нової лінійки увійшли трикотажні сукні, оксамитові костюми та яскраві корсети.
Український бренд вечірнього одягу LA SPILLA презентував колекцію сезону осінь-зима 2026. Цього разу бренд поєднав жіночні силуети, комфорт і деталі, які дозволяють змінювати характер вбрання.
Одними з ключових моделей стали сукні зі щільного трикотажу. Вони м’яко облягають фігуру, підкреслюють її вигини й водночас залишаються комфортними. Особливістю суконь стали функціональні блискавки, за допомогою яких можна регулювати глибину розрізів і робити образ стриманішим або більш відвертим.
Окреме місце в колекції посів вечірній блок з оксамиту. До нього увійшли чорні костюми-двійки, в яких класичні силуети отримали сучасніше та драматичніше звучання.
Ще одним яскравим акцентом стали корсети-трансформери насиченого червоного кольору. Завдяки продуманій конструкції їх можна стилізувати по-різному й адаптувати до конкретного образу.
Колекцію побудували на приглушеній палітрі, виразних фактурах і точному посадженні.
Нова лінійка адресована жінкам, які не хочуть обирати між силою та жіночністю й однаково впевнено поєднують обидві риси у своєму стилі.