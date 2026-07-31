Сукні з провокаційними розрізами і корсети-трансформери: нова вечірня колекція українського бренду

Дівчина в червоному вбранні

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Український бренд вечірнього одягу LA SPILLA презентував колекцію сезону осінь-зима 2026. Цього разу бренд поєднав жіночні силуети, комфорт і деталі, які дозволяють змінювати характер вбрання.

Одними з ключових моделей стали сукні зі щільного трикотажу. Вони м’яко облягають фігуру, підкреслюють її вигини й водночас залишаються комфортними. Особливістю суконь стали функціональні блискавки, за допомогою яких можна регулювати глибину розрізів і робити образ стриманішим або більш відвертим.

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Окреме місце в колекції посів вечірній блок з оксамиту. До нього увійшли чорні костюми-двійки, в яких класичні силуети отримали сучасніше та драматичніше звучання.

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Ще одним яскравим акцентом стали корсети-трансформери насиченого червоного кольору. Завдяки продуманій конструкції їх можна стилізувати по-різному й адаптувати до конкретного образу.

Колекцію побудували на приглушеній палітрі, виразних фактурах і точному посадженні.

Нова лінійка адресована жінкам, які не хочуть обирати між силою та жіночністю й однаково впевнено поєднують обидві риси у своєму стилі.

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