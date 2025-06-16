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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
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Сукні з рюшами і костюми з бермудами та жилетами: український бренд презентував літню романтичну колекцію

У новій капсулі поєдналися романтичні силуети, жіноча ніжність і пастельна палітра.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Сукні з рюшами і костюми з бермудами та жилетами: український бренд презентував літню романтичну колекцію

Український бренд C.ICON презентував нову літню колекцію, яка переносить у простір спокійного серпневого полудня — туди, де повітря напоєне світлом, а кожен рух нагадує про цвітіння.

Це — Fallen Garden: сад, який зберігає у собі негабаритну ніжність, пастельну пам’ять літа та естетику приглушеної романтики.

Колекція дихає легкістю: сукні міді та максі, делікатно драпіровані, з м’якими рюшами й рухомими силуетами. Всі декоративні елементи на сукнях виконані вручну, що надає кожній речі особливої автентичності і тепла.

Сукні можна легко комбінувати із сандалями для денного ритму або з підборами, коли літо кличе на келих вина в улюбленому місті.

До колекції також увійшли костюми з шортами-бермудами, жилетами і вільними сорочками — лаконічні комплекти, що легко адаптуються під ритм міста або відпустковий настрій.

Колірна палітра — наче розмиті акварелі: кремовий, ніжно-жовтий, рожевий, свіжий бежевий.

Нова капсула — це не лише про літо. Це про стан внутрішнього цвітіння, яке триває довше, ніж сезон.

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