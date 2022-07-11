Сукні з рюшами і костюми з сорочками: літній дроп українського бренду

Український бренд випустив стильний дроп для ідеального базового гардеробу.
Український бренд BLAST OUT презентував новий дроп, який ідеально підійде для створення капсульного гардеробу в умовах міської рутини. Дизайнерка Оксана Вишня скомбінувала класичні універсальні силуети, актуальні тренди та яскраві деталі. Адже капсульний гардероб - це не лише базові речі, а й ті, що можуть звичний образ зробити особливим.
До дропу увійшли нові речі та переосмислені бестселери: костюми з жакетом та сорочкою, а також штанями з низькою талією. Цей тренд вже взяли на озброєння світові зірки Гейлі Бібер, Белла Хадід і Джулія Фокс.
Різні за настроєм сукні стануть яскравим доповненням літнього гардеробу.
Основні кольори лінійки: білий, бежевий, блакитний, чорний, сірий і рожевий.
З яскравих акцентів виділяються анімалістичний принт та маленькі, але цікаві деталі на одязі: атласні кишені і лацкани на жакеті, нашивки на штанях і сорочках.
Особлива річ - футболка з колаборації з українською художницею Сонею Морозюк. Спеціально для майбутнього благодійного проєкту вона створила картини, які у вигляді принтів нанесли на футболки.
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