Сукні з вишивками і стильні джинси: Андре Тан презентував весняну колекцію

Нова колекція від українського дизайнера складається зі зручних і гарних речей.

ANDRE TAN презентував нову весняну колекцію, на створення якої його надихнули прості українці і нові побутові реалії, де волонтерка поєднується з роботою і новинами з фронту, а день коригується сигналами повітряної тривоги.

Паралельно цьому відбувається справжній культурний ренесанс: Україна перемогла на конкурсі "Євробачення", нашим аудіовізуальним мистецтвом цікавляться провідні західні галереї і медіа, а діти та молодь слухає пісні нових українськомовних артистів, які у соцмережах стають відомими за лічені тижні. Люди наново перевідкривають своє коріння, етнічну приналежність та всотують особливості національної культури.

Саме тому основа колекції – це речі у стилі smart casual, де нові цікаві форми та оригінальні орнаменти поєднуються з базовими речами. У такому одязі завжди зручно і комфортно.

До лінійки увійшли вбрання з ніжного шовку, лляні костюми, легкі сукні на кожен день, зручні і стильні джинси.

Дизайнер переосмислив концепт вишиванки як елемент повсякденного одягу. Нові вишиванки чудово впишуться і в стриманий гардероб дорослої жінки, і в еклектичний стиль молоді "покоління Тіктоку".

"Речі з нової колекції допоможуть підкреслити твою індивідуальність. Це "база" з елементами унікальності, що дозволить тобі легко поєднати їх з іншими речами твого гардероба. Класичні форми у новому прочитанні зроблять твій образ яскравим та стильним, а етнічні елементи нагадають, що Україна - це не тільки круто, а ще й дуже модно!" – підсумував Андре Тан.

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