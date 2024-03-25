Сукні з високими розрізами, кроптопи і куртка-око: Андре Тан представив колекцію на Тижні моди у Лос-Анджелесі

Андре Тан на Тижні моди у Лос-Анджелесі (у межах програми Ukrainian Fashion Forward) представив колекцію свого sustainable fashion бренду RDNT під назвою Open Your Eyes.

Колекція складається із ультрафункціональних, мінімалістичних і стильних речей, які репрезентують сучасну молодь, її настрої і жагу до самовираження. Для її створення використали екоматеріали: органічну бавовну і перероблений поліестер, які привертають увагу до екосвідомості і "етичної моди".

Перед початком показу гостям продемонстрували спеціальний мініфільм, який підготувала команда дизайнера. У ньому показали, якою гарною є Україна, а також наслідки повномасштабної війни. Так, за словами дизайнера, вони нагадали американцям про війну в Україні.

"Я зрозумів, що все роблю правильно, коли їхав в Лос-Анджелесі в таксі – і випадково зав’язалась розмова з водієм. Таксист розповів мені багато цікавих речей, наприклад, про те, що в США багато хто думає, що війна в України вже закінчилась, адже по телебаченню її зовсім припинили показувати. І це при тому, що зараз війна перебуває у запеклій фазі, коли за кожен метр точаться бої та гинуть наші бійці. Я кілька разів хотів скасувати показ – були певні складнощі, але потім зрозумів, що цей Тиждень моди – чудова можливість вчергове нагадати світові про те, що війна триває і Україна потребує підтримки світової спільноти", – поділився Андре Тан.

У показі брали участь українські та американські моделі, яких він відбирав на спеціальному кастингу.

"Американські моделі – прекрасні і надзвичайно професійні, я отримав колосальне задоволення від співпраці з ними. Але я вчергове переконався, що саме українські моделі – найкращі у світі", – додав Андре Тан.

Нагадаємо, Андре Тан вперше цю колекцію показав на Тижні моди у Парижі.

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