Сукні з виразними плечима і вбрання з крокодилячим тисненням: бренд J'amemme презентував нову колекцію на UFW

Український бренд J’amemme у межах Ukrainian Fashion Week презентував колекцію FW'26-27 Présence, в якій досліджують присутність як стан ясності та сили. Вона фокусується на взаєминах між тілом, формою і простором.

Бренд відходить від надмірностей, зосереджуючись на структурі, пропорціях та матеріалі як основних елементах експресії.

За словами дизайнерки бренду Юлії Ярмолюк, нова колекція — про тиху силу жінки, яка не потребує доводити свою присутність.

Колекція характеризується архітектурними силуетами і чіткими геометричними лініями. Бренд досліджує своє фірмове плісе, додавши йому скульптурності та об’єму. Нові структуровані сукні з виразними плечима та подовженими пропорціями додають геометрії до мови бренду.

Палітра базується на осінніх деревних відтінках: шоколад, карамель, мох, димчасто-бежевий, чорний і кремовий.

Тут представлені речі з екохутра та екошкіри з крокодилячим тисненням. Ці фактури, використані у верхньому одязі, структурованих сукнях та аксесуарах, визначають візуальну ідентичність колекції і підкреслюють її архітектурний напрямок.

Аксесуари, зокрема рукавички і мінімалістичні клатчі, продовжують цю тенденцію, підкреслюючи важливість фактури, ліній та пропорцій у колекції.