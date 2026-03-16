ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
121
Час на прочитання
1 хв

Сукні з виразними плечима і вбрання з крокодилячим тисненням: бренд J'amemme презентував нову колекцію на UFW

Показ відбувся у форматі камерної презентації, натхненої салонами високої моди 1950-1960-х років.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Сукні з виразними плечима і вбрання з крокодилячим тисненням: бренд J'amemme презентував нову колекцію на UFW

Український бренд J’amemme у межах Ukrainian Fashion Week презентував колекцію FW'26-27 Présence, в якій досліджують присутність як стан ясності та сили. Вона фокусується на взаєминах між тілом, формою і простором.

Бренд відходить від надмірностей, зосереджуючись на структурі, пропорціях та матеріалі як основних елементах експресії.

За словами дизайнерки бренду Юлії Ярмолюк, нова колекція — про тиху силу жінки, яка не потребує доводити свою присутність.

Колекція характеризується архітектурними силуетами і чіткими геометричними лініями. Бренд досліджує своє фірмове плісе, додавши йому скульптурності та об’єму. Нові структуровані сукні з виразними плечима та подовженими пропорціями додають геометрії до мови бренду.

Палітра базується на осінніх деревних відтінках: шоколад, карамель, мох, димчасто-бежевий, чорний і кремовий.

Тут представлені речі з екохутра та екошкіри з крокодилячим тисненням. Ці фактури, використані у верхньому одязі, структурованих сукнях та аксесуарах, визначають візуальну ідентичність колекції і підкреслюють її архітектурний напрямок.

Аксесуари, зокрема рукавички і мінімалістичні клатчі, продовжують цю тенденцію, підкреслюючи важливість фактури, ліній та пропорцій у колекції.

Дата публікації
Кількість переглядів
121
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie