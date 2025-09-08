Сукні-жакети, корсети і видовжені кейпи: бренд SANTA презентував колекцію, натхненну естетикою старого Голлівуду

Реклама

Український бренд SANTA презентував свою нову колекцію SS26. Показ відбувся у межах Ukrainian Fashion Week, у ресторані «Прага». Нинішнього сезону фірмовий блиск минулих колекцій трансформується у витончене, кінематографічне сяйво.

Колекція транслює стриману спокусу. Корсети, натхненні бурлеском, переосмислені сучасною мірою — лаконічні чашки, чиста шнурівка, мінімум деталей. Сукні-жакети з рожевого сатину, видовжені кейпи, об’ємні рукави та драматичні силуети відсилають до естетики старого Голлівуду, де гра світла і тіні створювала магію на екрані. Асиметрія та розгорнуті форми додають динаміки, а кожен рух моделей залишає тривале жевріння у повітрі.

«Ця колекція — новий етап бренду. Раніше ми більше гралися з блиском, а зараз я хотіла показати інший рівень — витончене сяйво, яке підкреслює жінку, а не затьмарює її. На створення колекції мене надихнула естетика старого Голлівуду, коли на екрані сяяли Вів’єн Лі та Грета Гарбо. У їхніх образах завжди було щось особливе: поєднання світла і тіні, те саме тривале жевріння, що залишається в кадрі після руху акторок», — поділилася засновниця і креаторка бренду Яна Станіславська.

Реклама

Справжня мова колекції — тканини. Шовк тече по тілу, немов рідке світло, що ловить подихи й жести. Сатин віддзеркалює блиск прожекторів і створює спокійний відблиск. Крепдешин звучить ніжно, його прозорість нагадує світло, розсіяне серпанком. Шкіра, м’яка й водночас рішуча, додає образам сучасної сили. Білий денім приносить чистоту та чіткість, мов промінь ранкового сонця. Разом ці фактури створюють гармонійний баланс між крихкістю і міццю, прозорістю і структурою.

Бренд продовжує досліджувати світло у всіх його гранях, трансформуватися та відкривати нові горизонти в моді.

Подіумом серед моделей дефілювали музи бренду: Юлія Єрмолаєва, Аліна Лепська, Юлія Гурська, Альона Пріст, Юліанна Юсеф, Яна Онопенко, Міла Магдій, Беатриса Петьовка та Олеся Діденко.