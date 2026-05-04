Сукня-сорочка / © Associated Press

Реклама

Як зазначає видання InStyle, сукня-сорочка — один із небагатьох елементів гардероба, який ідеально балансує між зручністю та елегантністю. Натхнена класичним кравецьким кроєм, вона має структурований, але не скутий вигляд. Її головна сила — адаптивність. Один і той самий фасон може мати розслаблений вигляд на бранчі, суворий на зустрічі та стильний на вечірці — і все це лише завдяки стилізації.

З гольфом під низ. Ідеальний варіант для міжсезоння. Нейтральний гольф додає глибини образу та робить його «зібранішим».

Застебнути до коміра . Максимальна структура і чіткість. Додайте ремінь, кіттен-хілз або навіть краватку — і отримаєте сучасний класичний крій.

У довжині максі. Більш розслаблений та «легкий» варіант. У прохолодну погоду легко поєднується зі светром або навіть джинсами.

Міні та ботфорти. Біла сукня-сорочка у мінідовжині та високі чорні чоботи — простий спосіб додати образу сексуальності.

Затин і сандалі. Сукня-сорочка на затин у смужку, наприклад — вже самодостатня. Достатньо мінімалістичних мюлі та сумки з короткою ручкою.

З жакетом у стилі смокінга . Текстурний жакет, сукня-сорочка та чоботи створять образ, який працює всюди — від важливої події до вечері.

Яскраво-червона версія. Тут все просто — сукня стає головною героїнею. Додайте підбори та, за бажання, червону помаду.

Шарування з іншою сукнею. Сукня-сорочка під сарафан або комбінезон — цікавий та трохи грайливий варіант.

З мережива. Замість класичної бавовни оберіть делікатне мереживо та у результаті отримаєте романтичний і ніжний образ, ідеальний для побачення.

З пухнастим взуттям і шкарпетками . Максимальний повсякденний стиль. Вільна сукня, яскраві шкарпетки та м’яке взуття — ідеально для вихідного дня.

Чорний монохром. Чорна сукня-сорочка як альтернатива маленькій чорній сукні. Додайте човники та маленьку сумку — і ви готові до насиченого дня.

Спущене плече. Гра з силуетом: розстебніть верх і відкрийте одне плече. Несподівано та дуже стильно.

З кардиганом. Трохи «інтелектуального» настрою створять кардиган, гольфи та оксфорди — вважайте це сучасною версією академічного стилю.

З косухою. Шкіряна куртка, сукня-сорочка та лофери — ідеальний баланс між бунтарством і мінімалізмом.

Сукня-сорочка ідеально вписується у сучасний підхід до гардероба та в ідею: менше речей — більше варіантів. Вона легко стилізується, підходить для різних подій та не потребує складних комбінацій. І головне — дає простір для експериментів.

Сукня-сорочка — це не просто базова річ, а інструмент, адже вона дозволяє мати різний вигляд, однак не змінювати половину гардероба.

Реклама

Новини партнерів