Наречена у своїй перешитій сукні / фото: instagram.com/an_erin

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Саме такою стала сукня нареченої Кітті Ґеддіс, яку на переробку отримала дизайнерка Ерін Робертсон. Колись у цій сукні виходила заміж мама Кітті — ще 1992 року. Тепер сукня мала стати частиною вже весільної історії Кітті — дівчина одягла її на свою вечірку з нагоди весілля.

Наречена у своїй перешитій сукні / фото: instagram.com/an_erin

Дизайнерка зізналася, що однією з найулюбленіших частин її роботи є можливість переосмислювати речі, які вже мають особливе значення для своїх власників.

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Сукня до переробки / фото: instagram.com/an_erin

Водночас вона не приховувала, що взялася за цей проєкт із певним хвилюванням, бо щоб створити новий образ, довелося фактично розібрати оригінальну дизайнерську сукню на частини.

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Першим етапом стало видалення старої жорсткої тасьми, яка допомагала тримати форму подолу, та ретельний огляд конструкції. Особливу увагу привертала вишивка бісером — саме вона стала однією з головних причин, чому дизайнерка погодилася на замовлення.

Процес перешивання сукні / фото: instagram.com/an_erin

Процес перешивання сукні / фото: instagram.com/an_erin

Однак у цьому проєкті важливо було зберегти характерні деталі оригінального вбрання, водночас надавши йому нового силуету.

Процес перешивання сукні / фото: instagram.com/an_erin

Деталі сукні / фото: instagram.com/an_erin

Процес перешивання сукні / фото: instagram.com/an_erin

Процес перешивання сукні / фото: instagram.com/an_erin

Під час роботи до процесу долучилася й сама Кітті, яка виявилася вправною помічницею — поки Ерін працювала над основою сукні, наречена відновлювала окремі квіткові елементи та повертала на місце бісеринки. Так переробка перетворилася на спільну роботу, у якій донька буквально власноруч долучилася до оновлення маминого весільного вбрання.

Реставрація бісерної вишивки на сукні / фото: instagram.com/an_erin

Спочатку Ерін та Кітті планували зберегти рукави, адже обидві були ними зачаровані, однак вони не зовсім добре сиділи на нареченій, тож в результаті вирішили змінити верхню частину сукні, надавши їй виразнішого силуету з настроєм 1950-х років і класичною естетики Крістіана Діора. Для цього довелося переробити ліф, замінити корсетні кісточки та заново припасувати його по фігурі. Колишній шлейф також не зник безслідно: його тканину використали для створення нової деталі — декоративного відвороту на ліфі.

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Процес перешивання сукні / фото: instagram.com/an_erin

Процес перешивання сукні / фото: instagram.com/an_erin

Окремо дизайнерка оновила обробку подолу, використавши нову жорстку тасьму. Першочергово ця сукня була створена у 1990-х роках дизайнеркою Євою Гейнел Форсайт, модель називалась Rosalee.

Процес перешивання сукні / фото: instagram.com/an_erin

Процес перешивання сукні / фото: instagram.com/an_erin

Дизайнерка готує поділ сукні / фото: instagram.com/an_erin

Але найважливішим моментом у всьому процесі стала реакція родини на результат. Кітті показала оновлене вбрання мамі та бабусі і ті були у захваті.

Наречена у своїй готовій сукні на святі / фото: instagram.com/an_erin

Наречена показує сукню мамі та бабусі / фото: instagram.com/an_erin

Дизайнерка зізналася, що не змогла стримати сліз, бо для неї ця історія виявилася набагато більшою за звичайне замовлення — вона не лише подарувала сукні нове життя, а й познайомилася з людиною, з якою згодом потоваришувала.

Наречена і дизайнерка Ерін Робертсон / фото: instagram.com/an_erin

Процес стврення сукні Ерін Робертсон також показала у відео.

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Однак це не єдиний подібний випадок. Раніше ідентичну сукню від дизайнерки Єви Гейнел Форсайт також перешила інша наречена на ім’я Ханна Блум. Дівчині перед весіллям своє вбрання подарувала свекруха.

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