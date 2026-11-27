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- Школа стилю
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Сукня з історією: як весільне вбрання мами, у якому вона вийшла заміж 1992 року, перетворили на лук для доньки
Весільна сукня може бути чимось значно більшим, ніж просто вбранням для особливого дня, адже це річ, яка перш за все зберігає спогади та емоції, які передаються від покоління до покоління.
Саме такою стала сукня нареченої Кітті Ґеддіс, яку на переробку отримала дизайнерка Ерін Робертсон. Колись у цій сукні виходила заміж мама Кітті — ще 1992 року. Тепер сукня мала стати частиною вже весільної історії Кітті — дівчина одягла її на свою вечірку з нагоди весілля.
Дизайнерка зізналася, що однією з найулюбленіших частин її роботи є можливість переосмислювати речі, які вже мають особливе значення для своїх власників.
Водночас вона не приховувала, що взялася за цей проєкт із певним хвилюванням, бо щоб створити новий образ, довелося фактично розібрати оригінальну дизайнерську сукню на частини.
Першим етапом стало видалення старої жорсткої тасьми, яка допомагала тримати форму подолу, та ретельний огляд конструкції. Особливу увагу привертала вишивка бісером — саме вона стала однією з головних причин, чому дизайнерка погодилася на замовлення.
Однак у цьому проєкті важливо було зберегти характерні деталі оригінального вбрання, водночас надавши йому нового силуету.
Під час роботи до процесу долучилася й сама Кітті, яка виявилася вправною помічницею — поки Ерін працювала над основою сукні, наречена відновлювала окремі квіткові елементи та повертала на місце бісеринки. Так переробка перетворилася на спільну роботу, у якій донька буквально власноруч долучилася до оновлення маминого весільного вбрання.
Спочатку Ерін та Кітті планували зберегти рукави, адже обидві були ними зачаровані, однак вони не зовсім добре сиділи на нареченій, тож в результаті вирішили змінити верхню частину сукні, надавши їй виразнішого силуету з настроєм 1950-х років і класичною естетики Крістіана Діора. Для цього довелося переробити ліф, замінити корсетні кісточки та заново припасувати його по фігурі. Колишній шлейф також не зник безслідно: його тканину використали для створення нової деталі — декоративного відвороту на ліфі.
Окремо дизайнерка оновила обробку подолу, використавши нову жорстку тасьму. Першочергово ця сукня була створена у 1990-х роках дизайнеркою Євою Гейнел Форсайт, модель називалась Rosalee.
Але найважливішим моментом у всьому процесі стала реакція родини на результат. Кітті показала оновлене вбрання мамі та бабусі і ті були у захваті.
Дизайнерка зізналася, що не змогла стримати сліз, бо для неї ця історія виявилася набагато більшою за звичайне замовлення — вона не лише подарувала сукні нове життя, а й познайомилася з людиною, з якою згодом потоваришувала.
Процес стврення сукні Ерін Робертсон також показала у відео.
Однак це не єдиний подібний випадок. Раніше ідентичну сукню від дизайнерки Єви Гейнел Форсайт також перешила інша наречена на ім’я Ханна Блум. Дівчині перед весіллям своє вбрання подарувала свекруха.