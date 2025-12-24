ТСН у соціальних мережах

Сукня з лелітками та плісовані і в'язані вбрання: український бренд презентував нову гарну колекцію

Кампейн зняли на тлі абстрактного альпійського мотиву.

Український бренд J’amemme презентував нову колекцію Holiday’25 Editorial, на створення якої надихнула ідея staycation (відпочинок вдома) і мистецтво створення свята для себе і рідних.

Капсула передає відчуття теплоти свята — домашнього затишку, моментів із родиною і невеликих ритуалів, які роблять свята особливими. У ній речі знайомих силуетів представлені у нових кольорах.

Головним акцентом сезону стала фірмова сукня максі з лелітками у срібному виконанні, яка чудово підійде для святкування вдома і для гучної вечірки.

Іконічні плісовані максі представлені у фіолетовій сукні з рукавами оверсайз і смарагдовій повітряній сукні з V-вирізом. Вони створені за власною технікою подвійного плісування, що робить кожну текстуру унікальною.

До лінійки також увійшли затишні в’язані сукні з 3D-візерунками у міні та максі довжині. Їх доповнюють оперні рукавички та клатчі зі шкіри з тисненням кроко у відтінках бордо та охри.

Едіторіал розширює іконічні плісовані сети топів і штанів бренду, які тепер представлені у синьому та насиченому смарагдовому кольорах. Також зʼявляються нові блузи з органзи у глибокому фіолетовому кольорі, доповнені обʼємним шарфом, який легко перетворюється у великий бант.

Аксесуари завершують образи сезону: серед них — вовняні панами у сірому кольорі та пояси з декоративними полусферами бренду, створеними з ювелірної бронзи спеціально для колекції.

