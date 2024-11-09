Сукня, корсет і жакет-кімоно: Андре Тан презентував нову колекцію

Андре Тан разом із інфлюенсеркою та блогеркою Людмилою Луцук (Lyudashoollywooda) випустив нову колекцію під назвою Hoollywood, яка є втіленням позачасової елегантності та універсального стилю.

Капсула складається із продуманих айтемів, створених, за словами дизайнера, для сучасних проактивних жінок, які цінують функціональність і вишуканість у кожній деталі.

"Створюючи цю колекцію, я прагнув передати саму суть елегантності – її здатність бути актуальною завжди. Кожна річ у цій колекції – це історія про те, як один предмет гардероба може розкрити безліч граней жіночої особистості. Разом із Людмилою ми створили колекцію, яка допомагає жінкам почуватися впевнено у будь-якій (навіть непередбачуваній) ситуації", – розповів Андре Тан.

До колекції увійшло десять базових елементів у трендовій палітрі з кольорів вершкового масла та гіркого шоколаду: сукня, корсет, штани, жакет-пальто, жакет-кімоно, спідниця-олівець і довга спідниця.

Кожна річ, наче універсальний будівельний блок, з якого можна скласти різні образи: від ділового до вечірнього, від повсякденного до святкового.

Особлива увага приділена деталям: обтяжні ґудзики, корсети з акцентом на лінії талії та інноваційні конструктивні рішення роблять кожну річ унікальною. Колекція виготовлена з преміальних матеріалів: тепла вовна гармонійно поєднується з легкою органзою та шовком.

Колаборація з Людмилою Луцук, чия аудиторія налічує понад 1,4 мільйони підписників лише в Instagram, додає колекції особливої актуальності та розуміння потреб сучасної жінки. Важливою особливістю колекції є її інклюзивність: всі моделі доступні в розмірах від XS до XXXL. Спеціально розроблені конструктивні рішення, такі як підкладка (приховує те, що треба приховати), штани з еластичною гумкою та спідниця, викроєна по косій, забезпечують ідеальне посадження на будь-якій фігурі.

Нагадуємо, Андре Тан – перший український дизайнер, який почав систематично працювати з одягом для жінок plus-size.

"Якось я помітив, що жінок з пишними формами одягають переважно в мішкуваті сукні, і вирішив змінити цю ситуацію. Ми почали створювати plus-size колекції з красивими структурними сукнями з використанням італійського мережива, додавати глибокі декольте. Тобто, не ховати, а навпаки підкреслювати вроду української жінки. Ці колекції мали великий попит", – поділився дизайнер.

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