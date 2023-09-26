Сукня мрії: дівчина купила дизайнерське весільне вбрання за 25 доларів у комісійному магазині

Це знахідка — одна на мільйон, і їй справді дуже пощастило.

Часто наречені в пошуках сукні мрії змушені відвідати не один магазин і витрачати багато часу на примірювання або підганяти її за своєю фігурою. Однак 21-річній студентці-медсестрі на ім'я Еммалі Остерхудт з американського міста Бірмінгем, що в штаті Алабама, в цьому дуже пощастило, адже вона знайшла сукню мрії після першого примірювання, та ще й за неймовірно низькою ціною.

Наразі Еммалі не заручена, а сукню придбала на майбутнє, адже колись все ж планує вийти заміж. Знайшла сукню вона в комісійному магазині Goodwill, куди прийшла просто купити рамки для фотографій. Як результат, вона зайшла з подругою до відділу весільного вбрання, на яке була знижка 50%, і побачила цю сукню.

Ціна вбрання становила лише 24 долари 99 центів. Еммалі приміряла сукню і та ідеально сіла на її фігуру, тому вона, не задумуючись, вирішила її взяти. Свою знахідку вона показала в TikTok, і відео стало вірусним.

Ця чарівна приталена сукня-русалка, розшита вручну мереживом і з напівпрозорими боками, була створена ізраїльською дизайнеркою Galia Lahav для колекції Galia.

Сукня Еммалі Остерхудт

Згідно з сайтом дизайнерки, сукні бренд шиє на замовлення. Тому модель, яку знайшла Еммалі в комісійному магазині, теж ексклюзивна і, за словами дівчини, вартість такої сукні з бутіка становить 6 тисяч доларів.

Однак на цьому історія не закінчилася. Дізнавшись про таку приголомшливу знахідку в магазині Goodwill, бренд Galia Lahav привітав дівчину, йдеться на сайті Insider.

"Еммалі — ти точно щаслива дівчина, вітаю!" — заявила Яель Фрідман, глобальна менеджерка зі зв'язків із громадськістю бренду. Фрідман сказала, що така знахідка Остерхудт — одна на мільйон, можливо, не стане рідкістю в майбутньому, оскільки бренд зв'язався з Goodwill, щоб пожертвувати мережі свої сукні.

Читайте також: