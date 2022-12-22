Сукня у кольорі заходу сонця: наречена обрала для весілля рожево-блакитне вбрання, яке викликало суперечки в Мережі

Відео з примірюванням цього незвичайного вбрання стало вірусним.
Дівчина з Техасу (США) — кондитерка Медісон Сервантес напередодні свого весілля 11 листопада опублікувала в соцмережах серію фото та відео, на яких хизувалася важливою покупкою — весільною сукнею.
Вбрання наречена придбала у вінтажному магазині онлайн і без примірювання. Сукня обійшлася Сервантес у 200 доларів, це близько 7370 гривень.
Покупка прийшла до Медісона поштою в серпні і дівчина опублікувала відео, як намагається відкрити заклеєний пакет із сукнею.
@littlemiss_madison Відповідь на @It's Kaden! Head over heels для цього Vintage pink and blue non traditional wedding ceremony dress! #goodvibesonly #engagement #weddingtiktok #wedding #married #fallwedding #vintage #nontraditionalwedding ♬ original sound — Tears For Fears
У наступних роликах, які стали вірусними, вона вже показала, як міряє сукню. Вбрання було зефірно-рожевого відтінку і з мереживом рожевого та блакитного кольору. Також у нього було щось на кшталт накидки на плечі з воланами.
@littlemiss_madison Відповідь на @ITS IFFAN Im so happy with the reaults im glad I trusted the process! #vintageweddingdress #pinkweddingdress #pink #wedding #nontraditionalwedding #ceremony #dallas ♬ Wannabe (Sped Up Version) — why mona
Як виявилося, вона хотіла, щоб вбрання не було традиційним, а відрізнялося оригінальністю і підходило під тему весільної церемонії у стилі заходу сонця. У пошуках сукні Медісон все ж таки приміряла кілька білих суконь, але вони перевищували її бюджет. У відео в TikTok вона окрім примірювань, показала і вбрання, яке їй дуже сподобалося і від якого потім відштовхувалася, коли шукала своє.
@littlemiss_madison Відповідь на @shrestha im so happy with results of colored dress! Impresed how well it turned out from an online site! Thanks for all the support everyone! #weddingtiktok #wedding #vintagedress #nontraditionalwedding #weddingvibes #bridetobe #bride #trustyourself ♬
У результаті дівчина знайшла свою вінтажну сукню у магазині Luulla.
@littlemiss_madison Відповідь на @4Liferrr❤️ im showing tiktok mu wedding dress before my own family! Thanks for the kind words everyone! I hope my family will love it too! #weddingtiktok #engagement #fiance #fairygodmother #disney #catmom #dressreveal #weddingdress #weddingvibes ♬ Special — Lizzo
"Я відчула таке полегшення, що це було саме те, що я хотіла. Я була в захваті від того, що приміряла її", — сказав Сервантес виданню Insider.
Образ наречена доповнила накидкою з каптуром, босоніжками, рукавичками та букетом. А волосся вона прикрасила шпильками з метеликами.
@littlemiss_madison My earrings і necklaces є від Mayas Gems etsy, butterfly clips slik robe and gloves from Amazon, heels Nordstrom, handmade cape and boquet, dress luulla shinning bridal #bridalday #bride #wedding #wedding amazon #dallas ♬ Level Up — Ciara
Проте вбрання сподобалося не всім, багато хто в коментарях критикував дівчину за вибір сукні, через що в Instagram їй довелося закрити коментарі. Але все ж таки Медісон вирішила посміятися над ситуацією і зробила ролик, в якому зібрала найдивніші і смішніші порівняння.
@littlemiss_madison Для того, щоб допомогти вам! I love all the positive and funny things mentioned! Im super happy and no one can change my mind about that. So excited for the big day! #1111 #weddingtiktok #weddingdress #vintageweddingdress #nontraditionalwedding #dallas #bridetobe2022 ♬ original sound — drip gang kodak
А ви як вважаєте, вдалий вибір чи ні? Свою реакцію можете залишити нижче.
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