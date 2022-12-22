Сукня у кольорі заходу сонця: наречена обрала для весілля рожево-блакитне вбрання, яке викликало суперечки в Мережі

Дівчина з Техасу (США) — кондитерка Медісон Сервантес напередодні свого весілля 11 листопада опублікувала в соцмережах серію фото та відео, на яких хизувалася важливою покупкою — весільною сукнею.

Вбрання наречена придбала у вінтажному магазині онлайн і без примірювання. Сукня обійшлася Сервантес у 200 доларів, це близько 7370 гривень.

Покупка прийшла до Медісона поштою в серпні і дівчина опублікувала відео, як намагається відкрити заклеєний пакет із сукнею.

У наступних роликах, які стали вірусними, вона вже показала, як міряє сукню. Вбрання було зефірно-рожевого відтінку і з мереживом рожевого та блакитного кольору. Також у нього було щось на кшталт накидки на плечі з воланами.

Як виявилося, вона хотіла, щоб вбрання не було традиційним, а відрізнялося оригінальністю і підходило під тему весільної церемонії у стилі заходу сонця. У пошуках сукні Медісон все ж таки приміряла кілька білих суконь, але вони перевищували її бюджет. У відео в TikTok вона окрім примірювань, показала і вбрання, яке їй дуже сподобалося і від якого потім відштовхувалася, коли шукала своє.

#wedding #vintagedress #nontraditionalwedding #weddingvibes #bridetobe #bride #trustyourself ♬ @littlemiss_madison Відповідь на @shrestha im so happy with results of colored dress! Impresed how well it turned out from an online site! Thanks for all the support everyone! #weddingtiktok

У результаті дівчина знайшла свою вінтажну сукню у магазині Luulla.

"Я відчула таке полегшення, що це було саме те, що я хотіла. Я була в захваті від того, що приміряла її", — сказав Сервантес виданню Insider.

Весілля Медісон Сервантес / Фото: Madison Cervantes instagram.com/_madiposa

Образ наречена доповнила накидкою з каптуром, босоніжками, рукавичками та букетом. А волосся вона прикрасила шпильками з метеликами.

Весілля Медісон Сервантес / Фото: Madison Cervantes instagram.com/_madiposa

Проте вбрання сподобалося не всім, багато хто в коментарях критикував дівчину за вибір сукні, через що в Instagram їй довелося закрити коментарі. Але все ж таки Медісон вирішила посміятися над ситуацією і зробила ролик, в якому зібрала найдивніші і смішніші порівняння.

А ви як вважаєте, вдалий вибір чи ні? Свою реакцію можете залишити нижче.

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