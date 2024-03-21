Сукня, яку шукали всі: як наречена з Канади випадково загубила своє весільне вбрання

Хто би міг подумати, що можна загубити власну весільну сукню, проте така неприємність все ж трапилася з жінкою на ім'я Таня Волш, яка мешкає в місті Гамільтон, що в Канаді. Вона розмістила пост у Facebook, де розповіла свою історію та попросила допомогти їй знайти сукню.

За словами Тані, вона не планувала спочатку одягати класичне весільне вбрання, але купила його, бо так хотіла її мама.

"Зі зрозумілих причин це була особлива сукня, але найголовніше - сукня, яку моя мама купила мені просто перед своєю смертю. Весільну сукню я спочатку не хотіла, тому що у нас було маленьке весілля (мама була на паліативному лікуванні і на весіллі були найближчі родичі - 14 людей) і оскільки у неї самої сукні ніколи не було, я вирішив її придбати. Вона померла через 2 місяці після того, як я вийшла заміж, і ця сукня мала служити чимось, що залишиться назавжди, нагадає мені про неї і буде особливою реліквією для моїх власних дітей. Зараз у мене дві дівчинки, і я спустошена тим, що одного разу у мене не буде цієї сукні для них, незалежно від того, чи вони вийдуть заміж чи ні", - написала Таня.

Сукня Тані Волш / фото: facebook.com/elle.dee.39589

Також з її поста стало зрозуміло, як зникла сукня. Виявляється після весілля дівчина зберігала її у шафі своєї матері у батьківському будинку. Батько Тані вирішив якось роздати речі на благодійність та випадково віддав весільну сукню. Речі він розподілив у кілька благодійних організаціях, тому не знав, куди саме потрапила сукня доньки.

Вбрання було від бренду Morilee, у нього були широкі бретельки, А-силует і легка багатошарова спідниця. У верхній частині сукня була прикрашена мереживом, а на талії - бісером та бусинами.

Сукня Тані Волш / фото: facebook.com/elle.dee.39589

Сукня Тані Волш / фото: facebook.com/elle.dee.39589

Таня обдзвонила всі магазини, які теоретично могли отримати сукню, але у всіх їй сказали, що її не бачили. Також про її вбрання зняли кілька сюжетів для телебачення, а люди робили дуже багато репостів із її публікацією. Знайшла в результаті вбрання жінка на ім'я Шейла Келлі, яка працює волонтеркою у магазині St. Vincent de Paul Store в Боуманвіллі.

Уолш сказала, що коли Шейла побачила прохання в соцмережі - поставила собі за мету знайти сукню під час своєї суботньої зміни. І у неї все вийшло - сукня повернулася до законної власниці.

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